Отдельные современные штурмовые войска имеют отличие от десантно-штурмовых войск, и поэтому эти войска объединять не будут.

Штурмовые войска будут мобильными подразделениями быстрого реагирования, их ключевым элементом будет повышение наступательного потенциала. Как передает корреспондент УНИАН, об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами.

Как отметил главнокомандующий, создание штурмовых войск как отдельного рода войск вызывает много вопросов, потому что "некоторые не понимают, почему бы совместить штурмовые и десантно-штурмовые войска в одну структуру, почему выбран такой путь развития и построения Вооруженных Сил".

"У нас необычная война. Это война высоких технологий, война дронов. И мы постоянно ищем те формы, способы, структуры, методы ведения боевых действий, которые приносят наибольший успех. Год назад мы впервые использовали штурмовые подразделения в наступательной операции. Это были 33-й и 225-й штурмовые батальоны на Курщине", - сообщил Сырский.

Видео дня

В частности, тогда эти батальоны первыми зашли на территорию врага, прорвали его оборону на границе.

"Они показали свою эффективность в плане мобильных действий, опережении действий врага, использования не тактики наступления с фронта, а в первую очередь действиями мелких штурмовых групп, окружая противника с флангов, заходов в тыл. И эта успешность была подтверждена соотношением потерь противника и нашими потерями. Так, у противника потери в разы больше наших", - отметил Сырский.

Как добавил главнокомандующий, впоследствии на Покровском направлении очень эффективно показал себя 425-й штурмовой батальон.

По его словам, после изучения курского опыта, учитывая эффективность этих войск, было принято решение масштабировать такие подразделения.

"В настоящее время мы имеем уже несколько (штурмовых) полков, ряд отдельных батальонов, которые подтверждают свою эффективность буквально на всех участках фронта".

В чем основное отличие от десантно-штурмовых войск

Как отметил генерал, десантно-штурмовые войска - это элитная пехота. "Это части, которые могут ввести наступление, обороняться, проводить глубокие рейдовые действия. И, как правило, их используют на наиболее важных участках фронта, где сильный противник сосредотачивает наибольшие свои усилия", - сказал Сырский.

Он добавил, что ДШВ оснащены наиболее современной техникой, вооружением и показывают свою высокую устойчивость. У них определены свои полосы обороны. И они способны проводить активные наступательные действия в течение длительного времени.

"Тогда как штурмовые части - это подразделения быстрого реагирования. Главная их черта - то, что они мобильны. Штурмовые подразделения становятся одним из ключевых элементов повышения наступательного потенциала, что обеспечит адаптацию к современным вызовам войны. Они также оснащены всем тем современным вооружением, которое у нас есть в Вооруженных Силах. В то же время им не назначаются какие-то постоянные участки, классические полосы ведения обороны или наступления. Они действуют там, где тяжелее всего".

Как пояснил генерал, если ситуация ухудшилась: штурмовой батальон или штурмовая рота выдвинулись, провели зачистку, поддержали подразделения, которые несут потери или не могут удержать оборону, провели контрнаступательные действия. "Это их главное отличие", - подчеркнул Сырский.

К тому же, в наступлении штурмовые войска используются, как правило, в составе передовых отрядов: они протискивают первую полосу обороны противника и обеспечивают ведение в бой десантных или общевойсковых бригад или батальонов.

"Об их популярности свидетельствует то, что каждый комбриг или командир корпуса просит (на помощь) штурмовые подразделения, особенно там, где действительно происходят активные боевые действия. Штурмовые войска завоевали свою славу на самых тяжелых участках фронта", - отметил Сырский.

Как добавил Сырский, многие их командиры имеют звание Герой Украины - высшее звание. Подавляющая часть военнослужащих награждена государственными наградами, ведомственными наградами.

"Это действительно наша элита", - подчеркнул Сырский.

В то же время, как утверждает главком, что десантники, что штурмовики несут в наступлении примерно одинаковые потери. "Они существенно ниже, чем у противника. Штурмовик - это не камикадзе. Это смелый воин, патриот, который по зову души и сердца идет в эти войска. У них есть своя тактика, своя идея, своя подготовка. Обязательно с каждой штурмовой группой идет беспилотник, который проводит разведку. Командиры штурмовых подразделений постоянно вместе со своим личным составом", - рассказал генерал.

Также он объяснил, почему нельзя десантно-штурмовые войска и штурмовые войска смешивать.

"Потому что, во-первых, они выполняют разные задачи. И также, в силу специфики выполнения задач, эти части (Штурмовые войска) постоянно находятся под моим контролем, под контролем Генерального штаба. Их нужно пополнять. Они имеют свою программу подготовки, готовятся к следующим действиям, к штурмовым действиям. Они должны постоянно обеспечиваться современной техникой", - сказал Сырский.

Как добавил генерал, все, что у нас есть новое, внедряется в штурмовых войсках одновременно с десантно-штурмовыми войсками. "Мы их не противопоставляем в плане обеспечения", - отметил Сырский.

Отдельные штурмовые войска в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании современных отдельных штурмовых войск.

Ранее Сирский заявлял, что украинские войска не собираются просто отсиживаться в глухой обороне. Активную оборону надо сочетать с активными наступательными действиями.