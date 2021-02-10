69-летний Род Понтон не знал, откуда у него взялась мордочка кота, но был готов выступать.

Американский прокурор попал в курьезную ситуацию. Во время судебного заседания в Zoom ему пришлось докладывать под видом кота.

Как сообщает The New York Times, на очередных онлайн-слушаниях прокурор округа Пресидио, штат Техас, по имени Род Понтон не смог отключить «кошачий» фильтр. Видео забавного заседания разошлось в сети.

— Мистер Понтон, мне кажется, у вас включен фильтр в настройках видео, — отмечает в ролике судья Рой Фергюсон, видя, что происходит на экране. — Ох, — вздыхает несколько раздраженно Понтон с «маской» кота вместо лица. — Не знаю, как это убрать. Тут моя помощница, она пытается разобраться... Но я готов выступать. Я в прямом эфире. Я не кот! — Понимаю, — говорит судья.

У прокурора Понтона нет страницы в Twitter, поэтому о своей популярности он узнал только после телефонных звонков журналистов. Видео выложили на странице суда в YouTube, а судья опубликовал ролик в Twitter.

Читайте такжеВ Италии священник забыл выключить фильтры во время онлайн-службы (видео)69-летний Род Понтон рассказал Reuters, что не знал, откуда взялся фильтр кота.

«Я вошел в компьютер моего секретаря, чтобы посетить слушание через Zoom. Когда все приготовились, судья начал заседание, и в Zoom появились лица всех, кроме моего. Мое было в виде кошки», — сказал прокурор.

Однако впоследствии судья все же помог выключить фильтр, и слушание продолжилось.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова