Воздух в самолете охлаждается и насыщается влагой.

Многие люди хотя бы раз задумывались, откуда берётся кислород в самолёте, учитывая, что некоторые перелеты могут длиться до 20 часов.

Дипломированный диспетчер по планированию полетов Анастасия Троян объяснила, каким воздухом дышат пассажиры на борту, а также почему от него пересыхают глаза и нос.

Откуда поступает воздух в салон самолета

Как отметила эксперт, на самом деле в самолете люди дышат тем воздухом, который на борт закачивают из атмосферы. Этот воздух фильтруют и насыщают влагой.

"Воздух из атмосферы сначала попадает в двигатель, часть его сжигается для того, чтобы возникла подъемная сила, благодаря которой самолет взлетает и летит. Другая часть - попадает в систему кондиционирования, которая находится в салоне самолета, и на этом этапе фильтруется, охлаждается, насыщается влагой и затем подается и в салон самолета, и в кабину пилотов", - объяснила Анастасия Троян.

Хотя воздух насыщают влагой, говорит эксперт, он более сухой, чем тот, которым люди привыкли дышать обычно. Поэтому у пассажиров, имеющих чувствительную слизистую, может быть ощущение сухости в носу и в глазах.

Также она рассказала, откуда кислород в масках в самолете - некоторые считают, что он подается из баллонов. Троян подчеркнула, что на самом деле это не так.

"Кислород попадает в маски очень хитрым способом. Кислород для масок создают кислородные генераторы – это такие химические патроны. Когда пассажир дергает за маску, чтобы ее надеть, в кислородном генераторе запускается химическая реакция, во время которой выделяется кислород", - поделилась эксперт.

По ее словам, кислородный генератор может работать от 10 до 20 минут – продолжительность работы зависит от его мощности. Обычно этого времени хватает, чтобы пилоты успели спустить самолет на более безопасную высоту, на которой можно дышать без масок, – это примерно 3-5 километров над землей, в зависимости от ситуации. Так пилоты могут действовать, например, если в салоне произошла разгерметизация в результате нарушения целостности фюзеляжа.

"А вот, кстати, для пилотов подготовлены именно баллоны с кислородом и масками. Так сделано, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации они могли как можно дольше работать и контролировать полет", - добавила Анастасия Троян.

справка Анастасия Троян Дипломированный диспетчер по планированию полетов Анастасия Троян училась в Кировоградской летной академии Национального авиационного университета Украины на диспетчера по планированию полетов и получила полное высшее образование. В течение более 4 лет работала в Киеве в украинской чартерной авиакомпании Skyline Express Airlines (ранее называлась "Азур Эйр Украина") в должности диспетчера по планированию полетов. Коронавирус и полномасштабное вторжение РФ заставили перепрофилироваться, и Анастасия Троян стала сертифицированным психологом-сексологом.

