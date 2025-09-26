Президента призывают ввести Национальный Ритуал Почитания погибших военнослужащих

Документ предусматривает участие высшего руководства государства в прощальных церемониях.

На официальном портале е-петиций обнародована инициатива, предлагающая закрепить на уровне законов, указа и правительственных актов единый государственный стандарт чествования каждого павшего Защитника - Национальный Ритуал Почета. Петиция №22/253354-эп зарегистрирована 25 сентября 2025 года, автор - председатель ОО "Последний Бастион" Геннадий Сикалов. Инициатива призывает вместо обезличивания потерь ввести понятный механизм, который гарантированно обеспечит внимание и уважение общества, благодарность и конкретную заботу о семьях погибших.

Документ предусматривает участие высшего руководства государства в прощальных церемониях. Первые лица Президент, Председатель Верховной Рады и Премьер-министр должны "задавать тон" выполнению Ритуала, как это делают лидеры западных стран; присутствие или личное внимание (в том числе через уполномоченных представителей или обращения) особенно уместны во время прощания с несколькими военными или с выдающимся героем. Публичное освещение таких церемоний, с согласия семей, должно стать контролирующим фактором и знаком солидарности государства с обществом.

Петиция предлагает предоставить Ритуалу статус обязательного стандарта для всех органов власти и местного самоуправления - с четкой координацией между ведомствами, гарантированным финансированием и персональной ответственностью должностных лиц за соблюдение порядка. Речь идет не о формальности, а об "этическом стандарте государства": от того, как страна провожает в последний путь своих Защитников, зависит доверие к институтам и мотивация тех, кто сейчас защищает Украину.

Предложенные элементы Ритуала охватывают весь путь: от "дороги домой" к месту захоронения до дальнейшего почтения памяти. Среди ключевого: почетный караул, военный оркестр или трубач, накрытие гроба Государственным Флагом, официальная формула прощания от имени государства, приспускание флагов в день захоронения, а также обязанность органов местного самоуправления и Нацполиции обеспечивать безопасность и торжественное сопровождение траурных процессий.

Отдельный блок посвящен поддержке семей погибших. Предполагается, что за каждой семьей должен быть закреплен персональный куратор - единая точка контакта по принципу "единого окна": от организации церемонии и логистики до выплат, справок и психологической помощи. Семьям гарантируется право на приватность, а в публичных заявлениях государства должны звучать имена, звания, подразделения героев вместо обезличенных формулировок. Уважение к семье, по замыслу авторов, должно стать "общественной аксиомой" и частью государственной политики.

Авторы обосновывают необходимость Ритуала уже имеющимися, но "рассыпанными" решениями: военным погребальным ритуалом в Уставе гарнизонной и караульной службы, Концепцией чествования памяти погибших в системе МОУ и ежедневной Национальной минутой молчания, введенной Указом №143/2022. Предложенный стандарт должен объединить эти нормы в единую рамку с неотвратимой ответственностью за невыполнение, чтобы "равнодушие" и "разночтения" не подменяли почет.

Петиция подчеркивает, что культура памяти о погибших защитниках должна стать неотъемлемой частью национальной идентичности, как это есть в развитых странах мира.

"Когда каждый гражданин будет видеть, что государство отдает высокие почести своим героям, будет укрепляться доверие к государственным институтам и ощущение общности перед вызовами. Ритуал Почета будет воспитывать патриотизм и готовность к самопожертвованию - ведь примеры мужества и героизма получат должное уважение и огласку", - резюмируется в документе.

