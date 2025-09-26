Больше всего за аренду "однушки" придется заплатить в Сиховском районе.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 19 тысяч гривень, что на 12% больше чем полгода назад. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.

Средняя цена аренды двухкомнатной квартиры во Львове равна 25 тысяч гривень (на 33% больше чем полгода назад). При этом стоимость трехкомнатной квартиры составляет 29 тысяч гривень (+33%).

Отмечается, что больше всего за аренду однокомнатного жилья во Львове придется заплатить в Сиховском районе, где средняя цена составляет 19,6 тыс. грн. в месяц. На втором месте Шевченковский район со средней стоимостью в 18,7 тыс. грн. На третьем месте сразу Галицкий и Франковский районы - по 18 тыс. грн.

Видео дня

При этом самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Лычаковском районе. В этом районе за квартиру в среднем просят 15 тыс. грн в месяц.

Самые высокие средние цены на аренду двухкомнатной квартиры во Львове:

Шевченковский - 29,2 тыс. грн;

Галицкий - 25 тыс. грн;

Франковский - 25 тыс. грн.

Аренда жилья в Украине - последние новости

По данным OLX Недвижимость, украинский рынок аренды жилья остается более доступным, чем в Польше. В крупных городах Украины можно найти квартиру за 400-500 долларов, а у западного соседа аналогичное предложение стартует от 800 долларов.

Ранее сообщалось, что в целом в Украине выросла стоимость аренды жилья. Согласно исследованию DIM.RIA, самым дорогим регионом для аренды квартиры оставался Киев со средним ценником 19 тысяч гривен за однокомнатную квартиру.

Вас также могут заинтересовать новости: