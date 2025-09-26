Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 19 тысяч гривень, что на 12% больше чем полгода назад. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.
Средняя цена аренды двухкомнатной квартиры во Львове равна 25 тысяч гривень (на 33% больше чем полгода назад). При этом стоимость трехкомнатной квартиры составляет 29 тысяч гривень (+33%).
Отмечается, что больше всего за аренду однокомнатного жилья во Львове придется заплатить в Сиховском районе, где средняя цена составляет 19,6 тыс. грн. в месяц. На втором месте Шевченковский район со средней стоимостью в 18,7 тыс. грн. На третьем месте сразу Галицкий и Франковский районы - по 18 тыс. грн.
При этом самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Лычаковском районе. В этом районе за квартиру в среднем просят 15 тыс. грн в месяц.
Самые высокие средние цены на аренду двухкомнатной квартиры во Львове:
- Шевченковский - 29,2 тыс. грн;
- Галицкий - 25 тыс. грн;
- Франковский - 25 тыс. грн.
Аренда жилья в Украине - последние новости
По данным OLX Недвижимость, украинский рынок аренды жилья остается более доступным, чем в Польше. В крупных городах Украины можно найти квартиру за 400-500 долларов, а у западного соседа аналогичное предложение стартует от 800 долларов.
Ранее сообщалось, что в целом в Украине выросла стоимость аренды жилья. Согласно исследованию DIM.RIA, самым дорогим регионом для аренды квартиры оставался Киев со средним ценником 19 тысяч гривен за однокомнатную квартиру.