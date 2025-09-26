По словам Каи Каллас, без США НАТО не может существовать.

Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине в войне с РФ. Об этом заявила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас, цитирует Politico.

По ее словам, это особенно актуально, учитывая обещание президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия.

"Именно он обещал прекратить убийства. Поэтому это не может быть нашей ответственностью", - подчеркнула Каллас.

Политик добавила, что без США НАТО не существует.

"Америка является крупнейшим союзником в НАТО. Поэтому, если вы говорите о том, что должно делать НАТО, это также означает, что должна делать Америка", - отметила глава дипломатии ЕС.

В Politico напомнили, что недавно Трамп усилил давление на страны НАТО, чтобы они полностью прекратили импорт российской нефти и газа. По его словам, если это произойдет, то США усилят санкции против РФ.

"Трамп был прав. Мы уменьшили наши закупки нефти и газа на 80 процентов, а это значит, что если бы все сделали то же, что и мы, эффект был бы еще большим. Мы ввели 19 пакетов санкций. Если бы союзники последовали нашему примеру, война закончилась бы быстрее", - считает Каллас.

По ее словам, Вашингтон должен сыграть определенную роль, чтобы убедить Венгрию и Словакию избавиться от своей зависимости от российских энергоносителей. Политик отметила, что США имеют "рычаги влияния" на эти страны, указав на телефонный разговор между Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном как на положительный шаг.

Хотя высокопоставленные члены команды Трампа, такие как госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник по вопросам миротворческих миссий Стив Уиткофф, утверждают, что санкции против России могут угрожать ее способности к переговорам, Москва не подошла к этим переговорам "в духе доброй воли", сказала Каллас.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что несмотря на то, что высокопоставленные члены команды президента США, такие как госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник по вопросам миротворческих миссий Стив Уиткофф уверяют, что санкции против России могут угрожать ее способности к переговорам, Москва не подошла к этим переговорам "в духе доброй воли".

"Я понимаю, что говорят американцы - что они не могут оказывать давление на Россию, потому что это закроет каналы коммуникации, которые они имеют с Россией, а они единственные, кто выступает посредником в этом", - добавила она.

В то же время, по мнению Каллас, положительные жесты со стороны США не дали результатов.

"Вы действуете в духе доброй воли, вы предлагаете все это, чтобы [Россия] села за стол переговоров, но они на самом деле только эскалируют ситуацию... Эта добрая воля злоупотребляется Путиным. Теперь вопрос в том, что с этим делать?", - спросила политик.

Также Каллас отметила передачу замороженных российских активов для помощи Украине перед обсуждениями между министрами финансов G7, которые запланированы на 1 октября.

"Если все присутствующие за столом переговоров понимают, что восстановление Украины не может финансироваться из карманов наших налогоплательщиков, то нам нужно найти решение. Россия должна заплатить за нанесенный ущерб", - подчеркнула она.

Политика Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Напомним, ранее президент США сделал ряд неожиданных заявлений о России. Во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Трамп подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "должен остановиться".

По его словам, Россия потратила миллионы долларов на бомбы, ракеты и жизни людей, однако практически не продвинулась на территории Украины.

В то же время Financial Times писало, что Трамп выдвигает Европе нереальные условия, чтобы обвинить ее в случае поражения Украины. В частности президент США удивил Европу недавним заявлением, подчеркнув, что Киев может бороться и отвоевать все свои земли "с помощью Евросоюза".

"Трамп хочет избежать того, чтобы через девять месяцев пребывания у власти эта война стала и его войной, а не просто "войной Байдена"", - подчеркнул профессор международных отношений Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала.

