Зная об этой хитрости, можно продлить срок годности приправ.

Специи есть у каждой женщины на кухне - одни хозяйки используют стандартный набор, вроде перцев, трав и универсальных приправ, другие покупают много разных пакетиков с пряностями, чтобы разнообразить вкус блюд. И первые, и вторые часто ставят баночки и пакетики с волшебным содержимым возле плиты, потому что не знают, где хранить специи на кухне правильно.

Как хранить специи в пакетиках и баночках

Есть только один вариант, в чем лучше всего хранить специи - в герметично закрытых стеклянных емкостях. Абсолютно всегда любые приправы нужно пересыпать в баночки и контейнеры и не оставлять в заводских упаковках. Это необходимо, как минимум, потому что в плотно закрытой таре приправы медленнее выветриваются, теряя вкус и аромат, как максимум - в такую емкость не проберутся насекомые.

Второй важный момент - где хранить специи на кухне. Место, которое считается наихудшим из всех - полка, шкафчик или столешница возле плиты. Дело в том, что когда вы готовите еду, температура продуктов на сковороде или в кастрюле, повышается, так же точно нагревается и плита. При нагреве приправы, находящиеся рядом с варочной поверхностью, теряют масла, благодаря которым пряности имеют свой неповторимый вкус и аромат. Так же точно влияют и лампы, и солнечные лучи - так что, специи нужно убирать не только подальше от плиты, но и подальше от источников искусственного или естественного света.

Пар, который может идти из емкостей на плите, тоже влияет на специи, даже если они в пакетиках или баночках. Емкость в этом случае не важна - влага попадает внутрь заводской или самодельной упаковки, размягчая приправу. Если это будет происходить постоянно, ароматный порошок внутри упаковки начнет браться комками, иногда даже на нем появляется плесень.

Из-за воздействия тепла приправы на самом деле не только становятся менее насыщенными и ароматными, как было сказано выше, но и могут вообще изменить вкус. Например, паприка и куркума часто начинают горчить, из-за чего их остается только выбросить. На цвет, кстати, высокая температура тоже влияет - многие измельченные пряности тускнеют, если долго стоят возле активно работающей плиты.

Нужно ли специи хранить в холодильнике подальше от горячей поверхности? Нет, ни в коем случае. В холодильной камере слишком низкая температура и слишком высокий уровень влажности. Молотые приправы быстрее отсыреют и потеряют вкус. Кроме того, они могут пропитаться запахами других продуктов, особенно если на полках лежат незакрытые овощи, фрукты, мясо или рыба. Есть только шесть видов специй, которые можно класть в холодильник, чтобы продлить их срок годности - чили, красный перец, сушеный чеснок, сельдерей, имбирь и паприка.

Во всех остальных случаях желательно выбрать для приправ темное и сухое место - например, кухонную тумбу или подвесной шкафчик, но подальше от плиты и с плотно закрывающимися дверцами. Емкости подходят только стеклянные, в крайнем случае - керамические или металлические, но точно не пластиковые, бумажные или целлофановые. Зная об этих правилах, у вас никогда не возникнет сомнений ни в том, как хранить специи, чтобы не завелись жучки, ни в том, как продлить срок годности любимых приправ.

