Во время видеоконференции он взял туалетную бумагу и вытерся прямо на глазах у коллег.

В Мексике депутат Конгресса города Мехико участвовал в онлайн-заседании в Zoom, сидя в туалете, и даже не выключил камеру.

Курьез произошел во время виртуальной сессии 19 ноября, пишет Mirror. Запись произошедшего уже разошлась по сети.

На кадрах видно, как политик сидит в маске и смотрит в камеру, а затем кладет телефон на пол, берет туалетную бумагу и начинает вытираться прямо на глазах у коллег.

Осознав, что произошло, мужчина завершил звонок.

Как сообщал УНИАН, ранее происходили и другие курьезные ситуации во время видеоконференций. Так, в Канаде политик помочился во время созвона в кофейную чашку: уверяет, что случайно. Другой канадский политик случайно обнажился перед коллегами в Zoom.

В Перу адвокат занялся сексом с клиенткой во время онлайн-заседания суда.

А в США прокурор вел заседание в Zoom с фильтром котенка на лице.

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Автор: Катерина Комолова