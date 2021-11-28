В Мексике депутат Конгресса города Мехико участвовал в онлайн-заседании в Zoom, сидя в туалете, и даже не выключил камеру.
Курьез произошел во время виртуальной сессии 19 ноября, пишет Mirror. Запись произошедшего уже разошлась по сети.
На кадрах видно, как политик сидит в маске и смотрит в камеру, а затем кладет телефон на пол, берет туалетную бумагу и начинает вытираться прямо на глазах у коллег.
Осознав, что произошло, мужчина завершил звонок.
Как сообщал УНИАН, ранее происходили и другие курьезные ситуации во время видеоконференций. Так, в Канаде политик помочился во время созвона в кофейную чашку: уверяет, что случайно. Другой канадский политик случайно обнажился перед коллегами в Zoom.
В Перу адвокат занялся сексом с клиенткой во время онлайн-заседания суда.
А в США прокурор вел заседание в Zoom с фильтром котенка на лице.
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