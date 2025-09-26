Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что если Украина получит дополнительное оружие дальнего радиуса действия от США, она его использует. Ведь после его встречи с президентом США Дональдом Трампом Украина имеет "четкую поддержку" относительно ударов по российским целям. Поэтому кремлевским чиновникам стоит убедиться, что они знают расположение ближайших бомбоубежищ.

Более того, по словам Зеленского, он обратился к Трампу с просьбой о "новой системе вооружения", которая "заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров".

Здесь стоит напомнить, что Украина долгое время просила Вашингтон передать нам дальнобойное оружие, вроде ракет JASSM, ATACMS, возможно, Tomahawk. По последним, кстати, уже есть отдельные заказы (к примеру, такие делала Южная Корея), которые предусматривают возврат к возможному их использованию с наземных платформ. Но это не касается Украины - нам просто не с чего их запускать.

Из того, что мы реально можем использовать для ударов по центрам принятия решений в Российской Федерации - это ATACMS, Storm Shadow, JASSM. При этом, для JASSM надо иметь конкретные типы F-16, которые способны нести это вооружение. И иметь в виду, что мы не владеем информацией, как часто нам эти JASSM будут предоставлять.

Мы должны учитывать политические ограничения по предоставлению Соединенными Штатами нам оружия. А также понимать, что нет какого-то одного оружия, которое стало бы решающим геймчейнджером во всей войне. Да, усиление возможностей может быть. Но любое оружие должно использоваться в комплексе.

К примеру, чтобы наши добрые дроны смогли посетить российское Туапсе, нам нужно было уничтожить вертолеты и системы радиолокации на территории временно оккупированного Крыма. То есть, надо было сделать невозможным поисковую работу вертолетов РФ, которые мониторят Черное море. И воспользоваться этой возможностью для нанесения удара по порту Туапсе.

Итак, если даже мы получим ракеты JASSM - это, конечно, хорошо. Мы сможем наносить ими удары по территории РФ? Отлично. Но ведь будем делать правильно: используем во время комбинированной атаки также свои БПЛА...

Существует ли какое-то оружие, которое могло бы напугать российского диктатора Владимира Путина? Россия постоянно увеличивает количество ударов по Украине и готовится это делать в дальнейшем. Россия прощупывает "красные линии" и все чаще залетает своими самолетами на территорию Европы. Россия запускает по Польше два десятка дронов и получает в ответ огромное беспокойство и стирание пыли с четвертой статьи НАТО, чтобы не увидеть пятую...

Поэтому, несмотря на все это, я гораздо больше верю в наше, украинское оружие. Больше верю, что мы скорее забросаем все военные цели на территории Российской Федерации нашими "Фламинго", чем в то, что получим что-то решающе важное от США.

Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт