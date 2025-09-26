Президент США заявил, что Эрдоган мог бы убедить Путина прекратить войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп призвал Турцию сократить импорт энергоресурсов из России. Он заявил, что продажа истребителей-невидимок F-35 Анкаре зависит от ее поддержки американских целей.

Издание Bloomberg пишет, что американский лидер охарактеризовал свою встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом как "решающую", заявив, что он может рассмотреть возможность возвращения Анкары в совместную программу по производству и закупке истребителей F-35 компании Lockheed Martin Corp. Он также призвал турецкого президента приложить больше усилий, чтобы убедить Кремль остановить войну против Украины.

Трамп давит на партнеров США, чтобы они сократили закупки российских энергоресурсов в попытке ограничить финансирование войны Кремля против Украины.

"Я верю, что Эрдоган перестанет покупать российскую нефть. Эрдоган поступит правильно", - заявил Трамп.

Президент США заявил, что турецкий лидер мог бы убедить Путина прекратить войну против Украины, отметив, что Эрдоган пользуется уважением как в Москве, так и в Киеве. Также он заявил, что ограничение импорта российских энергоносителей является лучшим способом усилить давление на Москву.

"Я думаю, что он мог бы оказать большое влияние, если бы захотел. Сейчас он очень нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Я тоже люблю быть нейтральным, но он - человек, который, если бы он вмешался, лучшее, что он мог бы сделать, - это не покупать нефть и газ у России", - сказал Трамп.

В то же время у Эрдогана свои мотивы для компромисса. Он стремился заключить соглашение с США в области авиации, обороны и энергетики, чтобы наладить отношения с Вашингтоном.

Турция зависит от военной и дипломатической поддержки США. Устранение некоторых разногласий между странами может иметь решающее значение для укрепления НАТО, поскольку Альянс сталкивается с новыми вызовами со стороны России, а Трамп стремится ослабить напряженность на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов в Турцию, обеспечивая 66% импорта нефти и 41% импорта газа в 2024 году.

F-35 для Турции - что известно

В 2019 году США пригрозили Турции исключить ее из проекта F-35, передав ее промышленное участие другим странам, если Анкара не откажется от плана приобрести российские системы ПВО С-400. Тогда Турция все же купила российские системы ПВО, за что была все же наказана.

Отмечается, что американские чиновники опасались, что поставка самолетов Турции может быть использованы для сбора данных о возможностях F-35, а позже эта информация может попасть в руки России.

В 2024 году стало известно, что альтернативой американским F-35 для Турции может стать собственный истребитель пятого поколения, который получил обозначение KAAN.

