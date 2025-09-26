Кукуруза из США вытесняет украинскую из Испании из-за более низких цен.

Одним из ключевых рынков сбыта украинской кукурузы в Европейском Союзе уже длительное время остается Испания. В этом сезоне фермеры из США впервые бросили вызов Украине как главному поставщику этого злака в страну.

Издание Latifundist пишет, рынок может быть потерян совсем, если тенденция сохранится.

После рекордных объемов экспорта в Испанию украинской кукурузы в размере 6,17 млн тонн в 2023/24 маркетинговом году, в сезоне 2024/25 этот показатель резко сократился до 2,4 млн тонн. В то же время американские фермеры нарастили объемы поставок с символических 100 тысяч тонн до сопоставимых с украинскими показателей.

Таким образом США за один год превратились в главного конкурента Украины на одном из ключевых для нее рынков ЕС. Тенденция обещает быть устойчивой - Испания уже законтрактовала почти полмиллиона тонн американской кукурузы на 2025/26 МГ.

Такая ситуация казалась невозможной из-за тарифных споров между Европой и Америкой, которые развернулись в этом году. Однако в конце концов таможенное противостояние завершилось очень выгодно для США.

Сейчас украинская кукуруза уступает американской и по цене, и по качеству, утверждают покупатели в Испании. В прошлом сезоне ценовой разрыв между кукурузой из Украины и США иногда достигал 20 долларов на тонне.

По состоянию на 25 сентября расценки на кукурузу из США с отгрузкой в октябре составляют 242 доллара за тонну, из Бразилии - 239 долларов за тонну, в то время как украинские предложения остаются самыми высокими - 251 доллар за тонну.

Будущая судьба украинской кукурузы

Изменения на мировых рынках происходят после того, как Китай - один из главных мировых импортеров кукурузы - отказался от дальнейших закупок, в том числе и из Украины и США. Поэтому производители американской кукурузы будут искать новые рынки сбыта, в том числе и те, где Украина уже имеет весомое присутствие. Это создаст для отечественных аграриев дополнительную конкуренцию.

Особого беспокойства добавляет этот факт с учетом рекордного урожая злака в США в этом году. Дисбаланс может скомпенсировать ситуация в ЕС, где в целом картина противоположная - в ряде стран недобор по кукурузе из-за засухи.

