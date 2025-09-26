Благодаря этому города Трапани и Марсала будут соединены с девятью странами.

Ирландский бюджетный перевозчик Ryanair объявил об открытии новой базы в Трапани-Марсале (остров Сицилия, Италия) с января 2026 года.

Как отмечается на сайте лоукостера, это связано с решением властей региона отменить муниципальный налог в небольших аэропортах Сицилии. Таким образом Трапани-Марсала станет третьей сицилийской базой Ryanair (и 20-й в Италии).

В Ryanair заявляют, что вложат в развитие новой базы 200 миллионов долларов, что позволит запустить 23 новых маршрута (включая 11 новых на основные европейские направления – Баден-Баден, Бари, Братислава, Борнмут, Брюссель, Катовице, Лондон, Пескара, Саарбрюккен, Стокгольм и Верона) и добавить +260 тысяч (+25%) дополнительных пассажирских мест.

Видео дня

Таким образом аэропорт в Трапани будет соединен с девятью странами, включая Польшу, Испанию, Швецию и Великобританию, уточнил генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон.

Одновременно в авиакомпании призвали власти Сицилии также отменить муниципальный налог в крупных аэропортах острова (Катания и Палермо), что "позволит увеличить их пропускную способность, привлечь новые маршруты и обеспечить круглогодичное авиасообщение".

В целом, по словам Уилсона, Ryanair готова инвестировать 4 миллиарда долларов в Италию, что позволит запустить более 250 новых маршрутов.

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН, ранее ирландский лоукостер объявил окончательную своего дату полного перехода на цифровые посадочные талоны – это произойдет уже в середине ноября 2025 года.

При этом Ryanair решил сократить свое присутствие в ряде стран Европы, где, по мнению руководства компании, взимаются слишком высокие налоги и аэропортовые сборы. В частности, под удар попали Испания, Австрия и Германия.

Одновременно авиакомпания сделает упор на страны с более выгодными условиями обслуживания в аэропортах. Помимо упомянутой выше Италии, Ryanair готовится чаще летать в Португалию, Албанию, Швецию и Венгрию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.