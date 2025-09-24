Рассказываем, сколько стоит оформление дарственной в Украине.

Дарение недвижимости - это один из самых простых вариантов ее переоформления. Однако у этого акта любви и щедрости по отношению к своей семье есть и юридическая часть.

Юрист судебной практики ЮК RIYAKO & PARTNERS Дарья Лялюк рассказала УНИАН, какой налог на дарение недвижимости в Украине и что важно учитывать при оформлении документов.

Какие налоги при дарении квартиры в Украине

При дарении квартиры и в целом недвижимого имущества у нас условно можно выделить следующие категории налогообложения.

Первая категория, отмечает Лялюк, применяется к близким родственникам, то есть к лицам первой (родители, дети, муж или жена) и второй (братья, сестры, бабушки, дедушки или внуки) степени родства. Такие лица не платят налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Важно отметить, что близкие родственники могут не платить такие налоги исключительно в том случае, если они являются резидентами Украины. Резидентом Украины является физическое или юридическое лицо, имеющее место жительства в Украине и зарегистрированное на территории нашей страны.

Вторая категория налогообложения применяется в случае дарения имущества посторонним лицам, дальним родственникам, например, 3-4 степени родства (дяди, тети, племянники, племянницы, двоюродные братья и сестры). Таким лицам придется заплатить налог с доходов физических лиц (5%) и военный сбор в размере 5% от рыночной стоимости имущества.

"Третья категория налогообложения касается одаряемых, которые не являются резидентами Украины. Им придется заплатить 18% НДФЛ и военный сбор 5%, то есть в общей сложности 23% от рыночной стоимости имущества. Если близкий родственник не является резидентом Украины, то при оформлении договора дарения на практике к нему все же применяется именно налогообложение в размере 23%", - объяснила она.

Разобравшись, какой налог на дарственную в Украине, рассмотрим стоимость оформления.

Сколько стоит оформление дарственной в Украине

По словам юриста, цены на оформление договора дарения очень разные, они зависят от того, о каком именно имуществе идет речь, где оно находится и какой нотариус берется за работу. К непосредственным расходам относится стоимость услуг самого нотариуса, у государственных и частных нотариусов она не сильно отличается. Цены на оформление дарственной у нотариуса стартуют примерно от 3-4 тысяч гривен.

Также придется заплатить административный сбор за внесение сведений в государственный реестр. Размер сбора зависит от того, насколько быстро документ нужно зарегистрировать. Минимальная сумма, которую придется заплатить за государственную регистрацию права собственности (длится до 5 рабочих дней), - примерно 300 гривен (0,1% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, он сейчас составляет 3028 гривен). Эксперт поделилась, сколько стоит дарственная на квартиру в Украине 2025, если хочется быстрее получить документы.

"Если лицо хочет ускорить этот процесс, то регистрация будет стоить дороже: за внесение в течение 2 рабочих дней нужно будет заплатить 1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3028 гривен), за 1 рабочий день - 2 прожиточных минимума (6056 грн), в течение 2 часов - 5 прожиточных минимумов (около 15 тысяч гривен). Еще нужно будет потратиться на оценку имущества. Единой цены на эту услугу нет, она может стоить и от 1 тысячи гривен, и от 2,5 тысяч гривен и зависит, в частности, от того, насколько срочно ее нужно провести", - сказала Дарья Лялюк.

Она подчеркнула, что оценка имущества не обязательна для родственников, но при оформлении договора дарения нотариусы могут попросить предоставить такую информацию.

При оформлении дарственной и родственникам, и не родственникам, и нерезидентам нужно будет заплатить еще и 1% государственной пошлины от рыночной стоимости недвижимости, которую дарят.

Что дешевле - дарственная или купля-продажа в Украине

Как рассказала юрист, если одариваемые - родственники, то для них дешевле оформлять договор дарения, а не купли-продажи, поскольку им не нужно платить налоги.

Если же договор заключается между посторонними лицами, то все зависит от стоимости самого имущества – может быть как договор купли-продажи дешевле, так и дарственная.

В то же время, в некоторых ситуациях важно не то, что дешевле - дарственная или купля-продажа в Украине, а что обезопасит ваши активы.

"Нужно заметить, что сокрытие купли-продажи – оформление в виде договора дарения, может иметь юридические последствия для фактического покупателя. В такой ситуации покупатель может потерять и средства, уплаченные продавцу, и свое право на недвижимость, поскольку договор дарения по своей сути предусматривает бесплатную передачу жилья другому лицу, и плата за него не должна осуществляться", - предупредила специалист.

К примеру, добавила Лялюк, если будет расписка о передаче средств, это может стать основанием для того, чтобы суд признал дарственную недействительной, и в таком случае недвижимость возвращается дарителю. Таким образом, так называемый "одариваемый" останется и без уплаченных средств, и без имущества.

справка Дарья Лялюк Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и получила диплом магистра по специальности "Право". Специализируется в области хозяйственного, корпоративного и гражданского права. Имеет опыт практической деятельности в сфере права более 2-х лет. Является автором статей на Liga Закон и других ведущих средствах массовой информации. С 2023 года является членом Ассоциации юристов Украины.

