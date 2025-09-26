Девушка призналась, что сейчас не стремится к новым отношениям.

Украинская актриса Ирина Кудашова, известная по роли Вероники Тихоновой в телесериале "Школа", рассказала о разрыве со своим избранником.

В комментарии проекту "Тур со звездами" 25-летняя девушка призналась, что им было трудно вдвоем, поскольку они имели разные взгляды на множество бытовых ситуаций. По ее словам, решение о том, что надо разойтись, принималось совместно:

"Мы говорили на разных языках. Несмотря на то, что у нас была большая разница в возрасте... И сначала я этого вообще не замечала, но со временем в каких-то разных ситуациях я поняла, что мы буквально говорим на разных языках. Он мне об одном, я о другом... И найти этот общий коннект становилось все труднее".

Ирина отметила, что они с этим мужчиной остаются на связи, однако их общение точно нельзя назвать близким. Теперь она не стремится к романтическим отношениям, а хочет сосредоточиться на себе.

Видео дня

"Мы не общаемся каждый день, но минимальная связь осталась. Если какой-то вопрос или проблемы - мы можем друг другу написать", - пояснила актриса.

Напомним, в начале года Ирина Кудашова рассказывала, что ее избранник не связан с медиасферой, театром или кино.

Вас также могут заинтересовать новости: