У Путина были все шансы заключить мир, но вместо этого он обострил войну.

Многие выражают удивление "поразительным" и "необычайным" поворотом президента Дональда Трампа в сторону Украины после того, как американский лидер назвал Россию "бумажным тигром" и заявил, что Киев может отвоевать все свои земли.

Однако, как пишет в колонке для The Washington Post сотрудник Американского института предпринимательства и бывший главный спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен, для тех, кто внимательно следит за Трампом, в этом нет ничего необычного, и фактически решение Трампа поддержать Киев в войне против России было неизбежным.

Тиссен объясняет, что Трамп дал Владимиру Путину шансы доказать свою заинтересованность в мире. Но вместо того, чтобы воспользоваться возможностью положить конец войне, российский диктатор просто тянул время и водил Трампа за нос.

Видео дня

"Главной ошибкой Путина было то, что он принял приглашение Трампа посетить саммит на Аляске в прошлом месяце… Негласное соглашение заключалось в том, что после визита на Аляску состоится двусторонняя встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского, а затем трёхсторонняя встреча трёх лидеров. Путин наслаждался помпой и церемонностью, присвоил себе престиж, дарованный ему Трампом, и нарушил свою часть сделки, резко усилив бомбардировки мирного населения", - пишет он.

Кроме того, на Аляске Трамп лично вручил Путину трогательное письмо от жены с призывом к миру ради детей, пострадавших от войны. Путин ответил бомбардировкой детского сада — пощёчиной первой леди, - подчеркивает обозреватель.

После чего Путин отправил военные беспилотники в воздушное пространство Польши и Румынии, а неделю спустя три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии.

"Трамп справедливо утверждал, что именно слабость президента Джо Байдена спровоцировала вторжение Путина на Украину, чего никогда бы не произошло, будь он президентом. Что ж, теперь Путин испытывает решимость Трампа и выискивает его слабые места. Это ошибка. Трамп не отступит перед лицом эскалации Путина", - отмечает Тиссен.

Он подчеркивает, что необходима скоординированная кампания, чтобы показать, что у Путина нет пути к победе:

Первым шагом должна стать стратегия по вытеснению российской нефти и природного газа с мирового рынка

Второй шаг - Решительно реагировать на любые дальнейшие нарушения Россией воздушного пространства НАТО.

Третий шаг - продать Украине оружие, необходимое ей для того, чтобы поставить российские войска в оборону и снять ограничения.

Заявления Трампа - что говорят аналитики

Ранее WP писало, что заявление Трампа о том, что Украина может вернуть все свои территории при поддержке Европейского Союза и НАТО, является надуманным.

В то же время представитель военного командования Украины рассказал изданию, что если бы Вашингтон согласился поддержать Украину на 100 процентов, отправив ей современное вооружение, включая кассетные боеприпасы и новые системы вооружения, такие как HIMARS и ATACMS, то "заявление Трампа было бы абсолютно правдивым".

Вас также могут заинтересовать новости: