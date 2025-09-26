По мнению аналитика Даниэла Хайнса, вероятность введения санкций против нефтяной промышленности РФ возросла.

Цены на нефть по итогам недели могут обновить рекорд, зафиксированный в первой половине июня, сообщает Reuters.

"Оба эталона, вероятно, зафиксируют наибольший рост с 13 июня, когда за неделю Brent взлетела на 11,7%, а WTI - подскочила на 13%, поскольку Израиль и Иран обменялись воздушными ударами", - прогнозируют журналисты.

По данным портала Іnvesting, 26 сентября по состоянию на 14:30 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 10 центов, до 69,52 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 14 центов, до 65,12 доллара за баррель. Впрочем, котировки обоих эталонов нестабильны и периодически попадают в "красную зону", то есть снижаются.

"Росту цен способствовали удары украинских беспилотников по российской нефтяной инфраструктуре, предупреждение НАТО о готовности реагировать на будущие нарушения воздушного пространства, а также решение России прекратить экспорт ключевых видов топлива", - отметил аналитик компании IG Тони Сикамор.

Цены на нефть и удары по НПЗ России

Утром 25 сентября цены на нефть снижались, поскольку часть инвесторов вывела деньги с рынка в ожидании снижения спроса на "черное золото" и возобновления экспорта сырья из Иракского Курдистана.

Украина продолжает систематически и результативно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. В частности, в ночь на 26 сентября украинские дроны снова ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Результатом атаки стал пожар на одной из установок предприятия.

В ночь на 24 сентября ВСУ ударили по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане, которое перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.

За несколько дней до этого Силы беспилотных систем ВСУ устроили взрывы на двух важных нефтеперерабатывающих заводах в России - Саратовском и Новокуйбышевском.

В общем, за последнее время было поражено не менее 16 из 38 российских нефтеперерабатывающих заводов, что привело к дефициту топлива в стране-агрессоре.

25 сентября вице-премьер-министр правительства РФ Александр Новак сообщил, что РФ введет частичный запрет на экспорт дизеля до конца 2025 года и продолжит существующий запрет на экспорт бензина.

