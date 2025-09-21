Эти деревья и кусты нуждаются в осенней обрезке для укрепления иммунитета.

Осень - прекрасное время для санитарной обрезки. Растения переходят в состояние покоя и легко переносят удаление веток. Процедура проводится для повышения урожайности и укрепления иммунитета растения. Если ветви растут слишком густо, то плоды получают мало солнечного света, хуже развиваются и чаще болеют.

Мы рассказали, какие кусты нужно обрезать осенью и как правильно проводить обрезку, чтобы она пошла на пользу саду.

Какие деревья можно обрезать осенью

Займитесь удалением побегов в сентябре или первой половине октября, когда еще нет сильных заморозков. Иначе места среза будут повреждены морозом. Обрезка проводится на фруктовых деревьях с большой устойчивостью к низким температурам.

Видео дня

Вот какие растения надо обрезать осенью:

яблони;

груши;

сливы;

алыча.

Не стоит трогать вишни, персики и абрикос. Эти виды можно обрезать только весной.

Для санитарной обрезки острым секатором удалите все поврежденные, сухие, больные и обломанные части дерева. Затем срежьте ветки, которые растут "внутрь" дерева и вертикально, и оставьте только самый сильный центральный побег. Уберите суммарно не более 25% кроны.

Проводите работу в сухой солнечный день. Места среза желательно смазать садовым варом или специальной краской. Остатки срезанных веток можно измельчить для мульчи или сделать домашний компост.

У процедуры много преимуществ. Она оздоравливает сад, поскольку на старых ветках накапливается много инфекций. Обрезанные секатором деревья гуще плодоносят на следующий год, поскольку не тратят силы на ненужные боковые побеги.

Какие многолетние цветы нужно обрезать осенью

Обрезка цветущих многолетников служит двум целям: для стимулирования обильного цветения и для избегания загнивания. Весной на них появится больше цветущих почек.

Среди цветов мало какие растения нужно обрезать осенью радикально. Это первоцветы, травянистые пионы, ирисы, дельфиниумы, многолетние наперстянки, герани. После полного увядания их срезают почти под корень, поскольку наземная часть не нужна для зимовки.

Большинство многолетников подрезают точечно, удаляя засохшие бутоны и подгнившие ветки. К ним относятся, например, розы, хосты, флоксы, некоторые сорта клематисов.

Нельзя трогать секатором древовидные пионы, вечнозеленые и стелящиеся растения и двулетники.

Вас также могут заинтересовать новости: