В результате ударов погибла женщина, повреждены десятки домов и административное здание.

Российская оккупационная армия утром атаковала Херсон - всего за один час по городу прилетело полтора десятка управляемых авиационных бомб.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин примерно в 05:20 сообщил, что российские Су-34 заходят на пусковые рубежи. Всего, по данным чиновника, в небе было семь вражеских бомбардировщиков, которые нанесли массированный удар по населению.

"Утром россияне массированно атаковали Херсон с авиации. В течение часа по городу "прилетело" около полутора десятков авиабомб. В результате ударов повреждено административное здание и девять частных домов", - рассказал Прокудин.

Позже он добавил, что ориентировочно в 08:30 российские военные ударили из артиллерии по центральной части Херсона. Один из ударов нанесен по маршрутному такси - в результате "прилета" транспортное средство уничтожено. Также пострадала 48-летняя женщина, которая получила ожоги лица, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, из-за утреннего авиационного удара повреждено админздание и около 70 домов. Также "прилетело" в многоэтажку в Центральном районе города, по которой россияне около 10:00 попали снарядом. В результате этой атаки разбиты квартиры, сгорели машины, которые были припаркованы рядом.

"Эта вражеская атака оборвала жизнь 74-летней женщины, которая находилась на улице... Еще двое херсонцев пострадали в собственных домах. На месте оказана помощь 55-летнему мужчине и 84-летней женщине, которые получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы", - отметил глава ОВА.

Он обнародовал видео, на котором коммунальщики зафиксировали ужасные последствия ударов - снесены балконы, выбиты двери.

Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем в результате обстрела Центрального района Херсона. В больницу обратился 45-летний мужчина, у которого диагностировали взрывную травму и контузию.

Атаки на Херсон

Российская армия постоянно терроризирует Херсон, по которому наносит удары, в частности с временно оккупированного левого берега Днепра. Так, 21 августа оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии и БпЛА. В течение дня были ранены почти два десятка гражданских. В зоне поражения оказалась жилая застройка Херсона, где было повреждено около десятка многоквартирных домов. В результате атаки погиб гражданский, среди раненых - трое сотрудников полиции. Также неподалеку от села Молодежное оккупанты сбросили взрывчатку с дрона рядом с автомобилем скорой помощи - пострадал парамедик.

