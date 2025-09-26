По словам Волошина, враг накапливает штурмовиков, чтобы форсировать днепровские острова.

На юге Украины российские оккупанты изменили тактику - пытаются тайно просачиваться в тыл, чтобы нанести удары в спину ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"Сейчас противник применяет другую тактику, в отличие от применения малых штурмовых групп. Сейчас враг применяет тактику инфильтрации. Они пытаются проникнуть вглубь, скажем так - в небольшой тыл, для того, чтобы отрезать нашу логистику, наносить удары в спину. Поэтому Силы обороны проводят еще и поисково-ударные действия, чтобы подобные группы не проникали нам в тыл", - рассказал Волошин.

В то же время, по его словам, за минувшие сутки на Гуляйпольском направлении враг провел с восточного направления несколько штурмов населенного пункта Полтавка. На этом направлении, по словам военного, противник значительно активизировался - атакует ежедневно. Также 6 штурмовых действий врага было за минувшие сутки на Ореховском направлении - на участке линии боевого соприкосновения, "на населенные пункты" Каменское, Плавни. Кроме того, противник пытается продвинуться в сторону Степногорска

Несколько дней, добавил Волошин, не было штурмов в районе днепровских островов и Антоновских мостов на Херсонщине. Это свидетельствует, по словам Волошина, о том, что враг проводит перегруппировку сил и средств - происходит ротация и накопление штурмовых групп на позициях, откуда осуществляются переправы, форсирование.

Также, добавил военный, противник ведет интенсивную разведку, наносит дроновых ударов, атакует города.

"Враг наносит мощные удары КАБами именно по крупным городам. В нашей операционной зоне это Херсон, Запорожье. Несколько дней подряд враг атаковал корректируемыми авиабомбами Запорожье, а сегодня - Херсон", - сказал Волошин.

Он отметил, что речь идет о бомбардировке боеприпасами большой мощности - это 500 кг взрывчатки, которые вызывают очень сильный взрыв в местах большого скопления населения, среди гражданской застройки.

Как писал УНИАН, ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что РФ завершает на временно оккупированной части Херсонщины ротацию - перебрасывает новые штурмовые группы, чтобы взять под контроль островную зону реки Днепр.

По словам военного, россияне проводят штурмовые действия в направлении Антоновских мостов, пытаясь отодвинуть оттуда ВСУ. Враг хочет захватить эту часть мостов, потому что это - самое узкое место Днепра, чтобы разместить там определенные виды вооружения и держать под контролем Большое русло Днепра.

