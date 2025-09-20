Рассказываем, когда лучше покупать квартиру и что будет с ценами в ближайший год.

Украинцы, несмотря на войну, продолжают покупать и продавать недвижимость. Чтоб не потерять деньги, стоит знать, что и как влияет на стоимость жилья.

В какой сезон падают цены на квартиры - далее в материале.

Когда лучше покупать квартиру на вторичном рынке

По данным из открытых источников, украинский рынок недвижимости сильно зависит от сезона. Осенью наступает горячий сезон - больше покупателей и предложений, что подталкивает цены к росту.

Зимой обычно наступает затишье. Покупатели откладывают переезд на теплое время года. Уменьшение спроса позволяет найти более дешевые варианты. Однако важно учитывать, что на цены также влияют инфляция, курс доллара и ситуация в стране. Некоторые эксперты рекомендуют переждать осенний пик и отложить покупку на зиму.

Часто в случае срочных продаж продавцы охотно снижают цены. При этом, традиционно, на трехкомнатные квартиры спрос ниже, чем на двухкомнатные и однушки.

Мы обратились к нотариусу Наталье Манойло, чтобы узнать, когда лучше покупать жилье. Она убеждена, что сезон не имеет значения, а важнее экономическая, безопасностная и политическая ситуация в стране.

"Покупать недвижимость всегда выгодно в любой кризисный период, в частности, во время войны, потому что после каждого кризисного периода наступает время роста стоимости квадратного метра", - объяснила Манойло.

Когда лучше покупать квартиру в 2025-2026 годах

Риэлтор Александр Бойко поделился прогнозом, подешевеет ли жилье в 2025 году или следующем.

"Я считаю, что в Киеве и Львове жилье продолжит дорожать на 5-10% ежегодно в долларовом эквиваленте, особенно в сегменте бизнес- и премиум-класса. В прифронтовых городах цены на жилье будут оставаться стабильными или постепенно снижаться до тех пор, пока продолжается активная фаза войны", - сказал он.

По словам риэлтора, основным двигателем роста стоимости недвижимости там может стать только появление государственных программ по восстановлению жилья или существенное улучшение ситуации с безопасностью. Эти факторы могут дать толчок к восстановлению инвестиционной активности и спроса.

"Советую покупателям взвешенно подходить к инвестициям в недвижимость: в дорогих локациях стоит рассчитывать на умеренный рост стоимости, а в дешевых - на потенциал восстановительного роста в долгосрочной перспективе", - подытожил Бойко.

справка Наталья Манойло Нотариус Частный нотариус Киевского городского нотариального округа, доктор философских наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Учебно-научного института права и политологии УГУ имени Михаила Драгоманова. Круг интересов: нотариат, философия права, метаанропология правосознания, политический маркетинг, политическая система Украины. Является высоким специалистом в сфере права, автором статей посвященных нотариату, как важного просветительского правового института в структуре гражданского общества.

справка Олександр Бойко риелтор Риелтор с более чем 16-летним опытом работы на киевском рынке недвижимости. Учился в Межрегиональной академии управления персоналом. Занимал должность председателя комитета информационно-технического обеспечения в Союзе специалистов по недвижимому имуществу г. Киева.

