Рассказываем, как оформляется базовая социальная помощь в Украине и какие категории граждан могут ее получить.

Граждане Украины имеют право на социальные выплаты со стороны государства, которые призваны защитить и поддержать уязвимые слои населения. Средства выплачивают некоторым пенсионерам, лицам с инвалидностью и не только.

В этом году появилась базовая социальная помощь, однако о ней пока что мало кто знает.

Мы разобрались, что такое базовая социальная помощь, как она оформляется и кому положены выплаты.

Базовая социальная помощь в Украине - что это и как оформить

Фактически это комплексная услуга, которая позволит объединить в одну все действующие виды соцпомощи. Чтобы ею воспользоваться, понадобится телефон с приложением "Дія", верифицированный налоговый номер, загранпаспорт или ID-карта. Для подачи заявок на получение некоторых видов помощи больше не надо будет ходить в госучреждения и собирать пакеты документов.

Для оформления помощи через смартфон следуйте этим шагам:

обновите приложение "Дія";

зайдите в раздел "Сервисы";

перейдите в "Помощь от государства";

выберите "Базовая социальная помощь".

После расчета выплаты можно подать электронное заявление. Его должны подтвердить через Дія.Підпис все члены семьи, достигшие 18 лет. Важно: в случае одобрения должно прийти соответствующее уведомление, что помощь была назначена.

Кто может получить выплаты по базовой соцпомощи

На социальные выплаты в Украине имеют право разные категории граждан, однако базовая социальная помощь сейчас охватит только некоторые из них.

Среди тех, кому положена социальная помощь, в первую очередь стоит упомянуть малообеспеченные семьи. Под это определение попадают семьи, чей совокупный средний доход в месяц не дотягивает до прожиточного минимума. При этом никто из членов семьи не:

совершал покупки, которые превышают 50 тысяч гривень;

имеет депозиты на 100 тысяч гривень;

имеет несколько квартир или автомобилей "моложе" 15 лет.

Если трудоспособные члены семьи не будут работать или искать вакансии, помощь могут прекратить.

Помощь может получить и мать одиночка - выплаты сейчас для нее зависят от возраста детей. Для малышей до шести лет выплачивают 2563 гривень. По достижении ими шестилетнего возраста и до совершеннолетия - 3196 гривень. После 18-летия и до 23 лет, если они получают образование, - 3028 гривень.

Кроме того, предусмотрены выплаты для детей, родители которых не выплачивают алименты или их местонахождение неизвестно.

Ожидается, что перечень категорий, которые входят в базовую соцпомощь, увеличится. Размер выплат можно посчитать уже сейчас. На каждого человека должно приходится по 4500 гривень. Разницу между этой суммой и среднемесячным доходом семьи на одного человека и будет покрывать государство.

Напоследок отметим, что люди могут сами решать - переходить на новый вид помощи или же продолжать получать выплаты по текущим программам.

