Звездный ведущий говорит, что не является фанатом дорогих ресторанов.

Украинский журналист, теле- и радиоведущий Алексей Суханов рассказал, сколько тратит на еду и в каких заведениях города питается.

В комментарии TikTok-блогеру prepodobnyi он сказал, что в его семье на продукты ежемесячно уходит около 10 тысяч гривень. Жилье ведущий имеет свое, но коммунальные услуги, в частности отопление, такие дорогие, что "п*па мерзнет". Он также заверил, что предпочитает три любимых кафе, вместо дорогих ресторанов:

"Задолбали все с этим вопросом. Вас никого это не волнует. Ни одной копейки я никогда не отмывал. Вот эти кеды я заказал на китайском сайте. Они стоят две тысячи гривен. И это искренняя правда. Вот мне 10 тысяч исключительно на продукты - вот так".

Напомним, ранее на высокие цены в украинской столице пожаловалась ведущая и блогер Елена Филонова. По ее словам, в Киеве сильно выросли цены на аренду жилья, а ей приходится даже экономить на продуктах.

