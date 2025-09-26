Он добавил, что "американское общество не уважает и не доверяет Путину и в основном они не верят, что он хочет закончить эту войну".

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что американский лидер Дональд Трамп наконец хочет победы Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

"Так теперь вы верите, что президент Трамп наконец-то хочет победы Украины?", - спросил интервьюер.

Зеленский ответил: "Да".

Журналист напомнил, что ранее Дональд Трамп заявлял: "О, знаете, из-за господина Зеленского у вас нет карт". На вопрос, что изменилось с тех пор Зеленский ответил:

"Я думаю, что президент Трамп понял, что Путин не принесет ему успеха, даже если мы будем смотреть на этот момент таким образом, общество, американское общество, я думаю, что это очень важно для президента Соединенных Штатов", - сказал он.

Зеленский добавил, что поддержка общества чрезвычайно важна для любого лидера, а "американское общество не уважает и не доверяет Путину и в основном они не верят, что он хочет закончить эту войну".

Трамп повернулся в сторону Украины

Президент США на днях резко изменил риторику в отношении Украины. Впрочем, WP писало, что заявление Трампа о том, что Украина может вернуть все свои территории при поддержке Европейского Союза и НАТО, является надуманным.

Многие выражают удивление "впечатляющим" и "чрезвычайным" поворотом президента Дональда Трампа в сторону Украины после того, как американский лидер назвал Россию "бумажным тигром" и заявил, что Киев может отвоевать все свои земли.

Однако, как пишет в колонке для The Washington Post сотрудник Американского института предпринимательства и бывший главный спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен, для тех, кто внимательно следит за Трампом, в этом нет ничего необычного, и фактически решение Трампа поддержать Киев в войне против России было неизбежным.

