Рассказываем, как будет проходить в Украине мобилизация 2025 в октябре, и кого сейчас призывают на военную службу.

В Украине действует военное положение - в последний раз, в связи с российским вторжением, его продлили до 9 ноября 2025 года. В ряды украинских Вооруженных сил продолжают призывать военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Поменяется ли что-то в этом процессе в октябре, и кто попадает под мобилизацию по новому закону - рассказываем в материале.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине разрешили выезд за границу мужчин 18-22 лет - президент объяснил цель и смысл такого шага.

Со скольки лет мобилизация в Украине

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на военную службу призывают военнообязанных граждан с 18 до 60 лет, если служить им позволяет здоровье, они не имеют отсрочки и не забронированы.

Видео дня

Однако в случае, когда говорим о возрастной категории 18-25 лет, то здесь нужно разделять тех, кто имеет статус "Военнообязанный" и "Призывник":

военнообязанный - это тот, кто имеет военный опыт, служил ранее или учился в военном вузе/на военной кафедре;

призывник - не имеет вышеперечисленного опыта и военного образования, поэтому до 25 лет не может быть призван на службу, исключительно по собственному желанию.

То есть, основная масса мобилизованных в Украине - это мужчины от 25 до 60 лет. Напомним, что ранее мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Кого могут сейчас мобилизовать

В октябре 2025 не ожидаются какие-либо новости - мобилизация будет проходить так же, как и ранее, согласно украинскому законодательству.

Кого на военную службу призывают в первую очередь:

военнообязанных граждан от 18 до 60 лет, с опытом военной службы или военным образованием - если у них нет отсрочки по здоровью (то есть, ВВК признала годными к службе), либо другого вида отсрочки или брони;

военнообязанных от 25 до 60 лет без опыта службы, которые не имеют отсрочки и брони;

военнообязанных, которых ранее сняли с учета, но повторная ВВК признала их годными к службе, а также тех, кто ранее имел статус "Ограничено годный" - так как статус упразднили, то они могут быть призваны (или освобождены от службы) по решению ВВК.

Также продолжают призывать ранее осужденных - мы уже рассказывали, как проходит мобилизация в Украине людей с судимостью, и в какие подразделения распределяют таких военнослужащих.

Как и ранее, более активно проходит мобилизация до 50 лет, чем после 50-ти - военнообязанных в возрасте за 50 ныне чаще отправляют в части обеспечения.

В то же время в октябре продолжат набор на военную службу 60+ - напомним, что сентябре заработал закон о военной службе для тех, кому за 60. Согласно ему, мобилизовать 60+ не могут, но если есть желание, то человек может пойти служить по контракту - опять-таки на небоевых должностях.

Вас также могут заинтересовать новости: