Новый анализ черепа отодвигает возникновение вида Homo sapiens на 400 тысяч лет назад.

Ученые создали цифровую реконструкцию сплющенного черепа, найденного несколько десятилетий назад на берегу реки в центральном Китае, возраст которого, как полагают, составляет 1 миллион лет. И, как пишет CNN, согласно статье, опубликованной в журнале Science, анализ предполагает, что происхождение Homo sapiens, денисовцев и неандертальцев гораздо древнее, чем считалось ранее.

Если эти результаты будут приняты, они отодвинут возникновение нашего вида на 400 000 лет назад и кардинально изменят представления о происхождении человека.

Так, согласно традиционной точке зрения, основанной на исследованиях древней ДНК, которой Homo sapiens, денисовцы и неандертальцы начали расходиться от общего предка около 700 000–500 000 лет назад, хотя до сих пор не было ясно, кем был этот предковый вид, иногда называемый Предком X.

Однако, согласно новому анализу, денисовцы и современные люди в последний раз имели общего предка около 1,32 миллиона лет назад. Исследование показало, что неандертальцы отделились от этой эволюционной линии раньше, около 1,38 миллиона лет назад. Результаты исследования означают, что денисовцы более тесно связаны с нами, чем неандертальцы, которых многие считали ближайшим родственным видом Homo sapiens, пишут исследователи.

"Это во многом меняет наши взгляды, поскольку предполагает, что миллион лет назад наши предки уже разделились на отдельные группы, что указывает на гораздо более раннее и сложное эволюционное разделение человека, чем считалось ранее", — отметил соавтор исследования Крис Стрингер.

