Цены на необычную услугу начинаются от 18,7 доллара.

Авиакомпания Virgin Australia внедряет несколько необычную услугу. Теперь, покупая билет на самолет, пассажиры могут выбрать "место без соседа". Об этом сообщает The Independent.

Virgin Australia объявила, что пассажиры на некоторых внутренних и международных рейсах могут подать заявку, чтобы место рядом с ними осталось пустым. Цель состоит в том, чтобы предоставить пассажирам эконом-класса больше пространства во время полета.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенты должны забронировать билет эконом-класса, а затем подать заявку в приложении Virgin Australia, чтобы зарезервировать соседнее место.

Видео дня

Цены на услугу начинаются от 18,7 доллара.

При этом место без соседа не гарантируется. Если кто-то приобретет билет эконом-класса на это место в течение периода проведения аукциона, ставка будет возвращена, а новый пассажир займет свое место.

Также стоит сказать, что хотя место обеспечивает дополнительное личное пространство, оно не предусматривает дополнительную норму багажа.

Инициатива появилась после того, как опрос потребителей показал, что 42% пассажиров Virgin Australia готовы заплатить за то, чтобы среднее место на международных рейсах оставалось пустым.

Virgin Australia - австралийская бюджетная авиакомпания. Она была основана известным английским бизнесменом Ричардом Брэнсоном и управляется международным конгломератом Virgin Group.

Авиационные перевозки - последние новости

Недавно стало известно, что авиакомпания Ryanair решила открыть новую базу на Сицилии, что позволит запустить более 20 новых маршрутов. В компании заявили, что вложат в развитие новой базы 200 миллионов долларов.

В общем, Ryanair готова инвестировать в Италию 4 миллиарда долларов, что позволит запустить более 250 новых маршрутов.

Еще ранее сообщалось, что европейский лоукостер бросил вызов Ryanair, которая решила отменить рейсы в Испании. Последнее связано с конфликтом между Ryanair и контролируемым государством оператором аэропортов Aena, который начался еще несколько лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: