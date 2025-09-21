Рассказываем, существует ли сезонность в продаже недвижимости и что стоит учитывать.

Несмотря на войну, жизнь продолжается. Люди продолжают покупать и продавать недвижимость. В то же время далеко не каждый может похвастаться экспертной оценкой в этом вопросе.

Нотариус Наталья Манойло рассказала УНИАН, когда лучше продавать квартиру в 2025 году, а также как сезон может повлиять на цены.

Когда лучше проводить сделки с недвижимостью - сезонность цен

По ее словам, существует сезонность цен на аренду жилья. Стоимость аренды может расти в начале учебного года, когда в учебные заведения поступают студенты из других регионов, и им нужно жилье.

"А в сфере продажи недвижимости нет такого понятия как сезонность цен. На стоимость недвижимости влияет не определенный сезон, а безопасность, экономическая и политическая ситуация в регионе и стране", - подчеркнула Наталья Манойло.

Однако нотариус все же объяснила, на что ориентироваться, чтоб понять, когда лучше продавать квартиру.

В каком месяце лучше всего продавать дом или квартиру

Мы спросили у Манойло, когда будет выгоднее продавать свою недвижимость. По ее мнению, и квартиру, и дом выгоднее всего продавать именно в период, когда в регионе, в котором они находятся, есть спрос на недвижимость. Когда есть спрос - растет цена. Если спрос не падает, стоимость квадратного метра продолжает расти, то именно в это время выгодно продавать недвижимость.

Риэлтор Александр Бойко спрогнозировал, что в Киеве и Львове цены на квартиры продолжат расти на 5-10% в год. Совсем обратная ситуация складывается с недвижимостью в прифронтовых населенных пунктах. Пока они в опасности, цены будут падать. Их рост возможен только если активная фаза войны закончится, и заработают государственные программы по восстановлению.

Поэтому в вопросе недвижимости важно не то, в каком месяце наиболее выгодно продать квартиру, а какая обстановка в стране на момент продажи и спрос в конкретном городе.

справка Наталья Манойло Нотариус Частный нотариус Киевского городского нотариального округа, доктор философских наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Учебно-научного института права и политологии УГУ имени Михаила Драгоманова. Круг интересов: нотариат, философия права, метаанропология правосознания, политический маркетинг, политическая система Украины. Является высоким специалистом в сфере права, автором статей посвященных нотариату, как важного просветительского правового института в структуре гражданского общества.

справка Олександр Бойко риелтор Риелтор с более чем 16-летним опытом работы на киевском рынке недвижимости. Учился в Межрегиональной академии управления персоналом. Занимал должность председателя комитета информационно-технического обеспечения в Союзе специалистов по недвижимому имуществу г. Киева.

