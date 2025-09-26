Певица откровенно рассказала, как относится к этому конкурсу.

Известная украинская певица Кристина Соловий заговорила о "Евровидении". Автор хитов "Тримай", Fortepiano и "Стежечка" призналась, есть ли возможность того, что она поборется за участие в конкурсе.

В разгаре подготовки к Национальному отбору на "Евровидение-2026" Кристина поделилась, планирует ли она подавать заявку. На подкасте "Звучит!" певица откровенно рассказала о своем отношении к конкурсу и раскрыла собственные творческие приоритеты.

"Какая моя музыкальная мечта сейчас? Точно не "Евровидение"! Хотя я не говорю, что не думала об этом. Я ежегодно возвращаюсь к этим разговорам", - заявила Соловий.

Вместо этого артистка сосредотачивается на развитии собственной карьеры. По словам Кристины, сейчас ее мечта - это масштабный сольный концерт, которую она пока не может реализовать.

"Я хочу сделать огромный концерт, построить там декорации, сделать там такой свет, как я хочу, сделать там, видеоряд такой, как я хочу, чтобы это все мне нравилось. У меня еще такого не было просто. Это очень сложно", - призналась Кристина Соловий.

Напомним, что недавно о возможности своего участия заговорила молодая певица Даша Майорова. Девушка призналась, что у нее уже был разговор с нынешним продюсером Нацотбора Джамалой, но при этом она раскритиковала формат конкурса.

