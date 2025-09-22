При наличии определенного количества лет стажа украинцы могут оформить для себя польскую пенсию.

Из-за полномасштабного вторжения России миллионы беженцев выехали за границу, в частности в Польшу. Украинцы могут претендовать на польские пенсионные выплаты. Для этого нужно иметь страховой стаж и подать заявление в соответствующий орган.

Адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус эксклюзивно для УНИАН рассказала, как подтвердить трудовой стаж в Польше и на какую сумму государственной помощи могут рассчитывать украинцы.

Как выплачивается пенсия в Польше украинцам

В Польше пенсионный возраст для женщин - 60 лет, а для мужчин - 65. Чтобы получить пенсию, необходим страховой стаж - для женщин 20 лет, а для мужчин - 25. Еще стоит отметить, что украинец, который менее 12 месяцев официально проработал в Польше, не может претендовать на польские пенсионные выплаты.

По словам эксперта, если гражданин Украины находится в Польше и официально там трудоустроен, имеет право на получение пенсии по возрасту, но ему не хватает польского стажа для начисления пенсионных выплат, то он может подтвердить стаж, полученный на Родине.

Размер пенсии рассчитывается индивидуально, и мы не можем сказать, какая минимальная пенсия сейчас в Польше, потому что она будет зависеть от того, сколько польского стажа имеют лица. Польская сторона будет платить только за тот период, за который пенсионные взносы уплачены конкретно в Польше, а за остальной стаж пенсию будет платить Украина.

К примеру, если украинцы 3-4 года работали в Польше, а 20, скажем, - в Украине, то польская сторона будет оплачивать только те 3-4 года стажа, приобретенные лицами на ее территории. Минимальная пенсия в Польше, которую люди получают на руки, составляет около 1 700 злотых, но украинцы, которые не имеют достаточного количества именно польского стажа, таких выплат не будут получать.

Важно знать, как подтвердить украинский стаж в Польше. Между Украиной и Польшей есть международное соглашение о социальном обеспечении, согласно которому страны засчитывают приобретенный в них стаж для того, чтобы их граждане имели право на получение пенсии.

Для того чтобы получить право на пенсию в Польше, украинцу нужно подать заявление о назначении пенсии и учета украинского стажа в польское Управление социального страхования (это аналог нашего Пенсионного фонда) - гражданин Украины должен заполнить соответствующий формуляр, который предусмотрен международным соглашением.

Этот документ Управление социального страхования отправит в Пенсионный фонд Украины для подтверждения информации. После того как сведения подтвердит украинский Пенсионный фонд, Управление социального страхования может учесть украинцу его стаж, приобретенный на Родине, и назначить соответствующую пенсию.

