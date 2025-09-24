Без яиц трудно представить ежедневный рацион. Но чтобы питательный продукт принес пользу, нужно выбрать для него подходящее место и следить за сроком годности. Зная, где и сколько можно хранить яйца, вы точно не испортите ценный ингредиент.
Ранее мы писали, как хранить картошку в погребе или подвале, чтобы она не сгнила и не проросла до самой весны.
Сколько можно хранить яйца в холодильнике
О правилах хранения сообщает сайт CNET со ссылкой на Министерство сельского хозяйства США. В холодильной камере мытый продукт остается свежим примерно 3-5 недель. Однако специалист по безопасности пищевых продуктов Закари Картрайт подчеркивает, что реальный срок годности может быть дольше на пару недель.
Чтобы еще больше его продлить, яйца лучше положить острым концом вниз, а также поставить не на дверцу, а внутрь камеры, поскольку температура там ниже.
Такие правила насчет того, сколько хранить яйца в холодильнике, в США обусловлены обязательством мыть их перед продажей. Мытье удаляет с поверхности скорлупы защитный слой, который не дает продуктам протухнуть при комнатной температуре. Смывать помет рекомендуется для избавления от сальмонеллы.
Проверить свежесть продукта можно, поместив в широкий стакан с водой. Если опустится на дно, то еще пригодно. Если яйцо всплывет, то его уже есть нельзя. Также остатки нужно выбросить, если есть неприятный тухлый запах в белке.
Можно ли хранить яйца не в холодильнике
Оставлять продукт в холоде принято в Соединенных Штатах. В Европе его просто кладут в кухонный шкаф или другое темное место.
Дело в том, что по европейским стандартам яйца не моют от помета. Защитная оболочка остается на поверхности и служит естественным барьером от бактерий. Поэтому срок годности значительно продлевается.
Как указано на официальном сайте ЕС, яйца рекомендуется не охлаждать и не мыть перед продажей. В документе указано, сколько можно хранить яйца без холодильника - 28 дней после снесения. Столько времени их разрешено продавать, но в быту они хранятся еще дольше.
Таким образом, если вы хотите помыть яйца для профилактики сальмонеллеза, то после этого их стоит положить в холодильник. А если не собираетесь мыть, то допустимо поставить в кухонный шкаф.