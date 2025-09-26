По словам главы правительства Венгрии, отказ от российской нефти и газа сразу ударит по экономике страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что его страна не может отказаться от российских энергоносителей. По его словам, такое решение разрушит экономику страны, сообщает Bloomberg.

"Страна не имеет выхода к морю, поэтому отказ от российских нефти и газа, поставляемых по трубопроводам, разрушит экономику Венгрии", - заявил Орбан.

При этом венгерский премьер отметил, что его правительство будет следовать собственным интересам в вопросах закупки энергоносителей и не будет принимать указаний администрации США.

По словам Орбана, отказ от российской нефти и газа сразу приведет к сокращению промышленного производства в Венгрии на 4%.

Отказ ЕС от российского газа и "стимул" Трампа

18 июня Еврокомиссия представила план постепенного отказа от российских нефти и газа. Предполагается, что экспорт российских энергоресурсов в страны-члены блока будет прекращен до конца 2027 года.

После призыва президента США Дональда Трампа ЕС представил новый санкционный пакет, который предусматривает запрет импорта сжиженного газа из России.

По данным Еврокомиссии, сейчас восемь государств-членов блока не могут отказаться от российского газа. Кроме Венгрии и Словакии российское "голубое топливо" потребляют Бельгия, Франция, Греция, Нидерланды, Португалия и Испания.

В то же время, Венгрия, которая долгое время вставляла палки в колеса антироссийским инициативам, начала искать альтернативу российскому газу, хотя и не готова с ним окончательно попрощаться. 9 сентября официальный Будапешт подписал 10-летнее соглашение об импорте "голубого топлива" из альтернативного источника, а также, по словам главы внешнеполитического ведомства страны Петера Сийярто, ведет переговоры о дополнительном импорте не российского газа.

