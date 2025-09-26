Финал Нацотбора состоится совсем скоро.

Совсем скоро состоится финал Национального отбора на "Детское Евровидение-2025", которое пройдет в Тбилиси, Грузия. Стало известно, кто будет отбирать представителя от Украины.

Сегодня, 26 сентября, Суспільне объявило состав жюри Нацотбора. В него вошла певица Мишель Андраде, автор хита "Три сестры (Аманда, Линда и Роуз)" Влад Дарвин и генеральный продюсер музыкальных телеканалов "М1" и "М2" Натела Чхартишвили-Зацаринная. Для каждого из этой тройки - это будет дебют в роли члена жюри.

"Для меня это не только честь, но и большая ответственность. Хочется поддержать конкурсантов, ведь они ожидают от меня комментариев, которые смогут помочь им в будущем. Здесь очень важно чувствовать баланс между советом и конструктивной критикой!" - заявила Мишель Андраде.

Ведущими же шоу будут неизменный голос "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко, певица Маша Кондратенко и лицо видеоблога "Евровидение Украина" Анна Тульева.

За путевку в Тбилиси будут соревноваться Владислав Данилевский, София Нерсесян, Оливия Ткачик, Ангелина Глогусь, Ликерия Чирва, Артем Манжура, Александр и Давид Подлящуки, Регина Кулиненко, Мария Свиязова, группа "Мрійники", Ольга Нестерко, Екатерина Ватан, Кирилл Париенко (KIRO), Всеволод Скрима, Злата Иванив и Владислав Васицкий. Однако, окончательный список финалистов будет объявлен позже. Стоит отметить, что финал Нацотбора состоится 12 октября.

