Средняя за сутки температура опустилась ниже +15 градусов 24 сентября.

В Киеве в этом году метеорологическая осень наступила позже, чем обычно Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, метеорологическая осень пришла в Киев 24 сентября. Это на неделю позже климатической нормы. Синоптики также напомнили, что это происходит, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже +15 градусов.

Ранее всего метеорологическая осень в Киеве начиналась в 1993 году - 25 августа, а позже всего - 15 октября в 2020 году.

"Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 21 мая, закончилось 23 сентября и в целом продолжалось 126 дней", - говорят метеорологи. По их наблюдениям, самым длинным лето было в 2012 году - 166 дней, а самым коротким в 1990 году - всего 88 дней.

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

Сегодня в столице ожидается сухая солнечная и прохладная погода с температурой +13...+15 градусов.

"В субботу удержится такая же погода, а вот в воскресенье киевляне могут прихватить с собой зонты - коварный северо-восточный атмосферный фронт обусловит увеличение облачности и дождь", - спрогнозировала синоптик Наталья Диденко и добавила, что такая погода продлится в Киеве недолго.

