Для актрисы это был совершенно новый опыт.

Телеканал ТЕТ открывает зрителям мир корейской культуры, представляя дорамы в многоголосой украинской озвучке. Голосом одной из новых премьер стала актриса Ирина Кудашова, которая сама обожает корейскую культуру, смотрит дорамы, а теперь своим голосом будет влюблять украинских зрителей. Она поделилась впечатлениями от работы над сериалом "Что не так с секретаршей Ким?" и рассказала о вызовах, с которыми сталкивается актер во время озвучивания.

"Разница, конечно, колоссальная, когда озвучиваешь корейские дорамы. Я заметила такую прикольную вещь, что в корейских героинях, что в самих кореянках, - это такая инфантильность, эмоциональность в разговорах. Поэтому, возможно, у меня были сложности с тем, чтобы быть супер эмоциональной или по-детски инфантильной, ведь я уже взрослая", - рассказывает актриса.

Для Ирины Кудашовой это был совершенно новый опыт. И несмотря на сложности, она получила настоящее удовольствие от работы: "Я озвучила одну из героинь корейской дорамы, и это был невероятный опыт. Я же всегда была зрительницей таких сериалов, а тут сама стала одной из героинь. Это очень классно. Я рада, что корейские драмы будут транслировать у нас на телевидении, что наш зритель сможет смотреть любимые сериалы на украинском языке".

Корейские дорамы уже завоевали сердца миллионов украинцев на разных платформах. А теперь, благодаря ТЕТ, они станут доступными на украинском языке. Смотрите любимую корейскую дораму "Что не так с секретаршей Ким?" уже с 6 октября в 12:00 на телеканале ТЕТ.

