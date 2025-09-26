В Запорожской области реализуется первый этап строительства антидронових тоннелей

В Запорожской области активно внедряется первый этап строительства антидронових тоннелей для защиты прифронтовых дорог от вражеских дронов. До конца 2025 года планируется создать 100 км безопасных дорог.

Первый тоннель уже завершен - его возвела одна из военных бригад. Еще три объекта готовы на 60% - строительство осуществляет Государственная специальная служба транспорта. Все работы финансируются исключительно за счет Министерства обороны Украины и профинансированы в полном объеме.

"Государственная служба специального транспорта начала строительство антидронових покрытий на Запорожском направлении в начале августа этого года. Работы продвигаются согласно графику - где-то быстрее, даже на несколько дней опережая план. Наши условия - это постоянные атаки вражескими дронами и авиационными бомбами, мы очень близко к линии соприкосновения, поэтому нет времени колебаться", - говорит Александр, начальник Служб сил поддержки подразделения Госспецтрансслужбы.

Тоннели представляют собой металлические опоры, провода и специальную сетку, которая выдерживает нагрузку от дронов и защищает транспорт и людей. Такое инженерное решение уже доказало свою эффективность: на этих участках неоднократно обезвреживали вражеские дроны.

По мнению Александра, реалии современной войны диктуют свои условия:

"Приоритетом является защита от дронов. Туннели зарекомендовали себя достаточно эффективно и действительно имеют место быть. У нас были случаи на Запорожском направлении, где уже снимали вражеские дроны, приезжали саперы, обезвреживали их - это еще раз доказывает эффективность таких решений".

Запорожская областная военная администрация координирует приоритетные направления вместе с руководством Госспецтрансслужбы. Все работы находятся под особым контролем начальника ОВА и председателя Госспецтрансслужбы.

Как отметил Александр, основные направления строительства - это участки у линии соприкосновения и основные подъездные логистические пути.

"До конца октября определенные графиком работы будут завершены. Нас постоянно прикрывают роты огневой поддержки, Силы обороны и средства радиоэлектронной борьбы, мы взаимодействуем со смежниками, чтобы максимально обезопасить наших работников, военных и гражданских людей", - отметил он.

Благодаря усиленным темпам строительства и эффективной координации центральной и региональной власти уже в ближайшие месяцы Запорожское направление получит новый уровень защиты и безопасности.

