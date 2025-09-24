Рассказываем, как проводится мобилизация после 50 лет - Украина призывает этих людей на службу с учетом некоторым нюансов.

В Украине до ноября продлили всеобщую мобилизацию и военное положение. В войско призывают мужчин старше 25 лет, которые не достигли 60-летия.

Мобилизация людей старшего возраста вызывает много вопросов, так как почти у всех таких мужчин есть хронические болезни, которые оказывают значительное влияние на их жизнь и самочувствие.

Мы разобрались, как проходит мобилизация после 55 лет - Украина призывает эту категорию военнообязанных, хоть и с некоторыми нюансами. Для категории 50+ мобилизация проводится с учетом особого внутреннего постановления в ТЦК.

Как проходит мобилизация 50+ в Украине

В октябре продолжит действовать закон №3543, который определяет правила воинского учета украинцев. При этом мобилизация после 50 лет никак отдельно не регулируется.

Эти мужчины подлежат обязательному призыву наравне с другими, если у них нет отсрочки или статуса непригодных к службе. Также не мобилизуют тех, кто:

имеет инвалидность (вне зависимости от группы);

достиг 60-летнего возраста;

содержит трех и более детей, если те младше 18 лет;

ухаживает за родственниками, у которых есть инвалидность;

является попечителем или опекуном человека, который не способен позаботиться о себе, или ребенка/детей-сирот.

Таким военнообязанным могут вручать повестки, а за игнорирование - предусмотрен штраф. Выезд за границу для них возможен только при наличии особых оснований.

Как рассказывала заместительница главы киевского ТЦК Лариса Козак, мобилизация 50 лет + имеет свои особенности. Касательно этих мужчин есть отдельное распоряжение во внутренних документах ведомства, хотя его и не публиковали для ознакомления населения.

По ее словам, военнообязанных мужчин такого возраста, как правило, отправляют проходить службу по трем направлениям. Они занимают должности логистов, водителей и просто тыловиков. Козак подчеркнула, что не видела, чтобы военнообязанных этого возраста отправляли участвовать в боевых действиях на "нуле".

Мобилизация 55+ с дальнейшей службой непосредственно "на передке" обычно касается тех, кто сам выявляется такое желание.

В то же время стоит помнить, что мобилизация 55+ в Украине совершенно законна. До достижения граничного возраста (60 лет) и без отсрочки или брони таких людей можно призывать. Сотрудники ТЦК направляют их на специальности, которые обеспечивают нужды войска.

