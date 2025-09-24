Рассказываем, в какой области уже скоро включат отопление в больницах и учебных заведениях.

Первое ощутимое осеннее похолодание ожидается уже в ближайшие дни. На фоне этого завершается подготовка к отопительному сезону по всей Украине.

На ситуацию с теплом может повлиять и полномасштабная война. Когда начинается отопительный сезон и какие могут быть сложности - далее в материале.

Отопительный сезон в Украине

Начало отопительного сезона 2025-2026 ожидается примерно в середине октября, но все зависит от погодных условий. В частности, согласно законодательству, тепло дают, когда в течение трех суток подряд среднесуточная температура составляет восемь градусов или ниже.

Видео дня

Однако местная власть может начать раньше отапливать больницы, школы и садики в случае необходимости, даже если основной отопительный сезон еще не начался.

Первой отопительный сезон начинает Ровенская область. Уже 24 сентября появится тепло в медучреждениях, школах и садиках Вараша и Заболотья. Об этом сообщил городской голова Вараша Александр Мензула.

Касательно отопления в жилых домах решение будут принимать ОСМД и управляющие компании.

В столице отчитались, что по состоянию на середину сентября к новому отопительному сезону готовы почти 90% жилых домов. Решение о запуске тепла будут принимать на местах, если сильно похолодает. Если погода испортится раньше ожидаемого, КГГА может досрочно начать отопительный сезон.

В остальных областях подготовка к прохождению холодов также завершена на 80-90%. Местные власти сообщают о том, что работы ведутся согласно планам и жители могут не опасаться будущей зимы.

Отопительный сезон 2025 - какие сложности ожидаются

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в начале сентября, что украинская инфраструктура готова на более 80% к отопительному сезону по основным секторам. Также в Кабмине озаботились безопасностью энергообъектов. В частности, готовятся запасы топлива, а также все необходимое для быстрого восстановления мощностей и ремонта газотранспортной системы, если будут сильные обстрелы таких объектов.

При этом глава правления НАК "Нафтогаз України" Сергей Корецкий в интервью изданию The Washington Post предупредил, что готовиться все же есть к чему. Он отметил, что Россия может осуществить массированные атаки энергообъектов. Возможны обстрелы перед самим отопительным сезоном и в зимний период.

Вас также могут заинтересовать новости: