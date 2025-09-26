Курс гривни к евро установлен на уровне 48,41 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,8 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,41 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 30 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,48/41,51 грн/долл., а евро - 48,41/48,43 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 сентября вырос на 5 копеек - до 41,70 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне, в свою очередь, остался на прежнем уровне и составляет 49 гривень за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,28 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу вырос на 5 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составляет 49,05 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: