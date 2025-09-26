Новый флагман OnePlus получит рекордно тонкие рамки, экран на 165 Гц и аккумулятор 7000 мАч.

OnePlus поделилась официальными подробностями о предстоящем флагмане. Он выйдет под названием OnePlus 15 и предложит самые передовые решения на рынке.

Устройство, помимо самого актуального чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, получит дисплей с очень узкими рамками. Компания похвасталась в соцсетях, что толщина рамок не превысит 1,15 мм. Пока что рекорд удерживает Xiaomi 17 с толщиной 1.18 мм.

Еще одним улучшением OnePlus 15 станет поддержка кадровой частоты 165 Гц, что особенно оценят геймеры. Большинство современных смартфонов, в том числе iPhone 17 Pro, выходят с дисплеями на 120 Гц. В компании говорят, что "OnePlus 15 откроет новую эру мобильного гейминга".

Также Android-флагман предложит продвинутую камеру с движком Detail Max: основной сенсор на 50 Мп с OIS и диафрагмой f/1.6, 50-Мп перископический модуль Samsung JN5 с 3-х зумом и модуль для сверхширокоугольной съемки. Аккумулятор – 7000 мАч с проводной 100-ваттной зарядкой и беспроводной 50-ваттной.

Компания также опубликовала фото, где OnePlus 15 показан вживую. Вместо привычной "шайбы" на задней панели разместился квадратный блок камер.

Презентация OnePlus 15 для китайского рынка ожидается в октябре. Глобальный запуск, скорее всего, состоится к концу года.

Ранее в сети появилась информация, что OnePlus запретит перепрошивать свои смартфоны, купленные в Китае. До этого возможность разблокировать загрузчик уже убрали Samsung и Xiaomi.

