Уже третий год День защитников и защитниц будет праздноваться в новую дату.

Ежегодно в начале октября наша страна чествует героизм украинских воинов. Во время полномасштабной войны с РФ День защитников и защитниц Украины является, пожалуй, самым важным государственным праздником в году. Только благодаря Вооруженным силам наша страна сохранила независимость.

Когда День защитника Украины в 2025 году и как отмечается

Дата праздника в честь украинской армии выбрана не случайно. Она совпадает с православным торжеством Покрова Пресвятой Богородицы. Это исторически обоснованно, ведь запорожские казаки очень уважали Божью Мать и считали её своей покровительницей. В эту же дату отмечают и День казачества.

На протяжении многих лет мы славили воинство 14 октября. Но в 2023 году Православная церковь перешла на новоюлианский календарь, в котором Покрова наступает на 13 дней раньше. Поэтому уже третий год мы привыкаем к новой дате: теперь 1 октября - День защитника Украины.

В праздник принято проводить патриотические акции, информационные мероприятия, мастер-классы по стрельбе и предоставлению первой медицинской помощи. Военнослужащие получают поздравления и подарки, а ветераны слышат слова благодарности за службу. Если у вас есть знакомые женщины и мужчины в Вооруженных силах, то обязательно поздравьте их 1 октября.

Однако День защитников Украины также имеет и грустную окраску, ведь мы чтим всех воинов, погибших за Родину. В память об умерших проводится общенациональная минута молчания, а верующие молятся за упокой душ защитников.

Почему в Украине перенесли 23 февраля

До 2014 года в нашей стране отмечался День защитника отечества. Он достался нам "в наследство" от СССР, где 23 февраля было Днем советской армии. Хотя украинцы тоже служили в её составе, но эти войска существовали только в интересах Москвы.

С началом российско-украинской войны Петр Порошенко ввел День защитника Украины как альтернативу советскому празднику. Была выбрана символическая дата, важная для истории страны. Торжество посвящалось независимой украинской армии, избавляясь от советского влияния.

Таким образом, День защитников и защитниц Украины - дата с историческим и культурным подтекстом. К тому же наш праздник не игнорирует вклад женщин в защиту государства, в то время как 23 февраля в народе превратилось в "День мужчин".

