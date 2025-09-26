'Процесс в разгаре': Сырский анонсировал создание нового рода войск в Воздушных силах

Дроны-перехватчики "Шахедов" имеют эффективность более 70%, сказал Главком.

Приоритетом Сил обороны Украины является защита гражданских, а также объектов критической инфраструктуры от атак РФ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сирский сказал на встрече с журналистами.

Он добавил, что Украина сейчас находится в процессе создания нового рода войск в наших Воздушных силах - беспилотных систем противовоздушной обороны.

"Имею в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают "шахеды" с высокой эффективностью - 70% и более... Поэтому создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами. Мы уже их применяем, увеличиваем количество (радиолокационных) станций, наращиваем численность, проводим подготовку персонала. Этот процесс в разгаре, если можно так сказать", - сказал Сырский.

Он также добавил, что Украина развивает и другие направления борьбы с российскими воздушными атаками. В частности увеличивается количество боевых вертолетов. По словам Главкома, в зависимости от погоды вертолеты сбивают 40% российских дронов на своих участках. Эти вертолеты оснащают специальными системами, которые позволяют видеть противника - днем, ночью, в различных погодных условиях, в тепловизионном и инфракрасном режимах.

"Еще одно направление - легкомоторная авиация с пулеметными установками. Она также показывает свою эффективность в борьбе с "шахедами". Мы изучаем вопрос приобретения специализированных легкомоторных самолетов с этой целью", - добавил Сырский.

Главком отметил, что Украина также увеличивает средства радиоэлектронной борьбы. В частности средствами РЭБ сейчас планируется обеспечить четырехкратное перекрытие объектов

"У нас есть системы автоматизированного управления. Создаются рубежи перехвата. В частности дроны начинают перехватываться уже на первом рубеже, как только они пересекают линию боевого соприкосновения", - отметил Сырский.

Российские атаки: важные новости

В ночь на 26 сентября российские оккупанты нанесли очередную атаку по Украине. В частности в Одесской области враг попал в энергетическую инфраструктуру, из-за чего опаздывает ряд поездов. Из-за атаки захватчиков произошло обесточивание на четырех участках.

Также оккупанты нанесли удар по Черниговской области. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения остались почти 30 тысяч потребителей. Также в месте поражения возник пожар, который ликвидируют спасатели.

