В Украине ближайшей ночью ожидаются заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Ночью 27 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в прогнозе.
І уровень опасности, желтый, объявлен по всей стране, кроме:
- Закарпатья,
- Одесской.
- Николаевской,
- Херсонской,
- Запорожской области
- и АР Крым.
Погода в Украине
По данным Укргидрометцентра, завтра погоду без осадков обусловит поле высокого атмосферного давления от антициклона над Балтикой. Однако значения температуры существенно не изменятся, уточняют синоптики. Таким образом ночью в южных областях, на Закарпатье и в Крыму будет +4...+9°, на остальной территории +1°...+6°, а на поверхности почвы заморозки 0°...-3°. Днем в субботу воздух будет прогреваться до +12...+17°. В Карпатах ночью 0°...-3°, а днем столбики термометров будут достигать +10°...+15°.
Погода в Киеве
На Киевщине ночью 27 сентября на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0°...-3°.
В субботу прогнозируют небольшую облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +1°...+6°, а днем +12°...+17°. В Киеве ночью +4°...+6°, днем будет около +15°.