Ближайшей ночью температура на почве упадет до 0°...-3°.

В Украине ближайшей ночью ожидаются заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 27 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в прогнозе.

І уровень опасности, желтый, объявлен по всей стране, кроме:

Видео дня

Закарпатья,

Одесской.

Николаевской,

Херсонской,

Запорожской области

и АР Крым.

По данным Укргидрометцентра, завтра погоду без осадков обусловит поле высокого атмосферного давления от антициклона над Балтикой. Однако значения температуры существенно не изменятся, уточняют синоптики. Таким образом ночью в южных областях, на Закарпатье и в Крыму будет +4...+9°, на остальной территории +1°...+6°, а на поверхности почвы заморозки 0°...-3°. Днем в субботу воздух будет прогреваться до +12...+17°. В Карпатах ночью 0°...-3°, а днем столбики термометров будут достигать +10°...+15°.

Погода в Киеве

На Киевщине ночью 27 сентября на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0°...-3°.

В субботу прогнозируют небольшую облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +1°...+6°, а днем +12°...+17°. В Киеве ночью +4°...+6°, днем будет около +15°.

Вас также могут заинтересовать новости: