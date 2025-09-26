Она не рассказала, почему решила пойти на такой шаг.

Украинская певица и композитор Елена Тополя, известная ранее как Alyosha, удивила своих подписчиков неожиданной сменой образа.

Днем в пятницу, 26 сентября, она "репостнула" в свой Instagram-аккаунт короткий ролик из салона, в котором ей сделали новую прическу. В посте отмечается, что новый цвет волос является частью подготовки к сольному концерту певицы.

Тополя, которая долгое время была блондинкой, теперь имеет эффектные рыжие волосы. На видео можно увидеть, как они блестят под солнечными лучами.

Видео дня

Напомним, в одном из недавних интервью Алена Тополя вспоминала времена своего сотрудничества с Потапом и Настей Каменских. Певица откровенно рассказала, что ей не нравилось в их рабочих отношениях, а также объяснила, почему однажды ушла от них.

Вас также могут заинтересовать новости: