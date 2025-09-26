По словам президента, такое решение будет компромиссом для всех.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наше государство готово вернуть оккупированные территории дипломатическим путем в будущем, если сейчас не может сделать это военным. Об этом он сказал в интервью The Axios Show.

Когда у украинского лидера спросили, примет ли он то, что некоторые территории страны уже потеряны, на что он ответил:

"Если мы не имеем силы вернуть эти территории. Мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем. Это хороший компромисс для всех".

По словам Зеленского, Украина готова вести диалог в будущем по возвращению своих территорий.

Видео дня

Жизнь на оккупированных территориях - последние новости

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что украинцев на оккупированных территориях могут депортировать. Речь идет о тех гражданах, которые отказываются получать российский паспорт.

Известно, что в марте 2025 года российский диктатор Владимир Путин издал "указ", согласно которому, все те, кто не получили паспорт РФ, приобретают статус "нелегалов" и подлежат выселению с украинских территорий, которые оккупированы.

"Принудительная паспортизация, это тот механизм, который враг использует для того, чтобы все больше получить влияние, а людям получить зависимость от оккупационной власти, и чтобы больше еще контролировать наших жителей на временно оккупированной территории", - пояснил Федоров.

В то же время аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк писал, что жизнь на оккупированных территориях Украины абсолютно невыносима. По его словам, именно там Москва пытается уничтожить украинскую идентичность путем замены учебников в школах и "создания другой версии истории Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: