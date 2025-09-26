Эти пользователи гарантированно будут получать обновления до 13 октября 2026 года.

Поддержка Windows 10 официально заканчивается уже 14 октября 2025 года, однако в Европе пользователи будут получать бесплатные обновления на год дольше. Об этом сообщает The Verge.

В июне Microsoft представила программу расширенной поддержки (ESU), в рамках которой юзеры могли бесплатно продлить получение обновлений и патчей Windows 10 до 14 октября 2026 года. Впрочем, для этого нужно было соответствовать определенным условиям: зарегистрировать учетную запись Microsoft и синхронизировать настройки своего ПК с облаком через Windows Backup.

Однако теперь Microsoft пошла на попятную и под давлением Euroconsumers объявила об изменении условий участия в программе бесплатной поддержки Windows 10 для пользователей из некоторых регионов. Изменения затронут 30 стран из Европейской экономической зоны. Для них дополнительный год поддержки Windows 10 будет доступен без дополнительных требований.

Для пользователей за пределами ЕЭЗ условия остаются прежними: заплатить $30 за программу ESU или использовать резервное копирование Windows для синхронизации настроек с облаком через OneDrive.

Обычным пользователям будет доступно только одно продление – до 13 октября 2026 года. Для корпоративных клиентов Microsoft предлагает более длительную поддержку – до трех лет. При этом европейские регуляторы уже заявили о намерении добиваться расширения срока бесплатной поддержки и для частных пользователей.

Ранее в Microsoft подтвердили, что пока у них нет планов на Windows 12. Этой осенью вместо новой ОС выйдет крупное обновления 25H2 для Windows 11.

УНИАН рассказывал, что древняя Windows 7 внезапно снова начала набирать популярность, несмотря на то, что ее поддержка была прекращена еще в 2020 году.

