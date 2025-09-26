Сейчас они вообще не общаются.

Ветеран российско-украинской войны Александр Терен прокомментировал детали финала романтического реалити "Холостяк-13", в котором он принимал участие.

В новом интервью Алина Доротюк напомнила, что он не хотел выбирать никого из финалисток. Она спросила у военного, почему тогда он не закончил проект заявлением о том, что не будет выбирать среди девушек, поскольку не успел достаточно узнать ни одну из них. Терен ответил, что все упиралось в формат шоу:

"От меня были предложены различные сценарии выхода из этого проекта. Ну, были приняты решения не мной, а руководством, поскольку я тоже подписал контракт, которому должен был следовать. Соответственно, так и закончился проект".

На замечание, что Терен некоторое время подыгрывал их с Инной Белень ненастоящему роману, ветеран сказал, что никому не врал. "Сложно назвать что-то игрой, потому что мы ничего абсолютно не транслировали из нашей жизни", - добавил Александр.

Напомним, в новом интервью блогерша Елена Мандзюк, которой приписывают роман с Тереном, заявила, что он никогда не сходился с победительницей "Холостяка" Инной Белень.

