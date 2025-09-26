Где чаще встречается 'хлам': назван средний возраст легковушек в Украине

Самые старые в стране автопарки фиксируют в Херсонской и Донецкой областях.

В прошлом месяце средний возраст легковушек на внутреннем рынке составил 16,1 года. Такие данные приводят специалисты Института исследований авторынка.

Сегодня в стране наблюдается существенная неравномерность автопарка. Самые молодые авто сосредоточены в столице (11,2 года), а также в Закарпатской и Львовской областях (по 14,7 года).

В первом случае это связано с тем, что население имеет более высокую покупательную способность (по сравнению с другими регионами Украины). Кроме этого, сказывается развитие сегмента новых авто.

Видео дня

В то же время в случае с западными областями свою роль играет близость к границе, откуда привозят подержанные автомобили из Европы.

Самый старый в стране автопарк фиксируют в Херсонской (19,3 года) и Донецкой областях (19,2 года).

Причины этого связаны с безопасностью и экономическими факторами. Речь идет, в частности, о низком уровне восстановления автопарка в результате боевых действий и частичной оккупации этих территорий врагом.

Мировой авторынок - последние новости

Ранее стало известно, что в августе количество регистраций новых авто в Евросоюзе выросло в годовом исчислении на 5,3% и составило почти 677,8 тыс. единиц.

Наибольшим спросом на европейском авторынке пользовались гибридные автомобили. Сразу за ними следуют бензиновые и электрические авто.

Также сообщалось, что автомобильная компания Hyundai Motor решила отозвать более 568 тыс. автомобилей Palisade в Соединенных Штатах из-за проблем, связанных с пряжками ремней безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: