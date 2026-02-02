Не 'на всякий случай': почему Трамп отправил именно USS Abraham Lincoln на Ближний Восток

Эскадрилья стелс-истребителей позволяет США сократить время реагирования с недель до дней и сразу иметь инструмент "первого дня" в случае эскалации.

Президент США Дональд Трамп приказал направить авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln в Персидский залив в качестве меры предосторожности на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Хотя ВМС США имеют 11 авианосцев, именно Lincoln оказался наиболее подходящим для быстрого развертывания и выполнения потенциальных боевых задач, пишет Wionews.

Ключевую роль в выборе сыграла география. На момент получения приказа авианосец уже действовал в районах Южно-Китайского моря и Индийского океана. Его перенаправление позволило сократить время реагирования до считанных дней, тогда как переброска корабля с территории США заняла бы недели и создала бы стратегическую паузу.

Не менее важным стал и "фактор F-35C". USS Abraham Lincoln – первый авианосец, на борту которого развернута эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C Lightning II морской пехоты США. Эти самолеты обладают расширенными возможностями малозаметности и предназначены для прорыва зон, прикрытых современными системами ПВО, что особенно актуально вблизи Ирана.

Военные планировщики рассматривают Lincoln как инструмент "первого дня" – ударную группу, способную немедленно начать операции без длительного периода подготовки. Сочетание опытного экипажа, проведшего месяцы в море, и современного авиакрыла обеспечивает высокую боевую готовность сразу после прибытия в регион.

Помимо ударных возможностей, F-35C выполняют роль воздушных сенсоров, собирая разведданные и передавая их в реальном времени кораблям и самолетам группы. Это обеспечивает эффект "слияния данных" и существенно повышает ситуационную осведомленность в сложном воздушном пространстве.

Авианосец сопровождается мощным эскортом из эсминцев и крейсеров, оснащенных системами Aegis и ракетами Tomahawk, что усиливает как оборонительный, так и наступательный потенциал группы и позволяет противодействовать ракетным ударам и атакам дронов.

В Вашингтоне подчеркивают, что развертывание USS Abraham Lincoln имеет четкий сдерживающий характер. Демонстрируя присутствие авиаполка со стелс-самолетами в Персидском заливе, США посылают сигнал региональным игрокам о готовности действовать и технологическом преимуществе, рассчитанном на предотвращение дальнейшей эскалации.

