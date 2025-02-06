Американцы сделали ключевые выводы после потери ряда кораблей во Второй мировой войне

Авианосцы, вероятно, уже морально устарели и могут отойти в прошлое, как это произошло, например, с линкорами. Об этом в аналитической статье для 19fortyfive пишет эксперт по внешним военным делам в Фонде Казимира Пулаского (Варшава), бывший консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон.

Он отмечает, что противокорабельные баллистические ракеты (ПКБР) уже некоторое время рассматриваются, как новая реальная угроза для больших кораблей, в частности авианосцев, которые являются хребтом ВМС Соединенных Штатов. В такие ракеты в частности активно вкладывается Китай, развивая свою Народно-освободительную армию.

Однако на самом деле потопить авианосец - задача не из простых. Еще советские военно-морские планировщики подсчитали, что понадобится не менее 12 прямых попаданий крылатых или других ракет для того, чтобы вывести из строя большой военный корабль США. Это не считая тех ракет, которые будут сбиты, или которые не попадут.

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В 2019 году российские военные эксперты уже говорили, что даже такого количества попаданий будет недостаточно. По их оценкам прямое попадание 1-3 ракет может нанести лишь поверхностные повреждения, которые будет легко отремонтировать. Чтобы был серьезный ущерб, нужно 6-8 ракетных попаданий. А на полное уничтожение американского авианосца понадобится не менее 20 ракет.

Такие расчеты базируются в том числе и на том, что экипаж авианосца, который насчитывает несколько тысяч человек, - это не случайные люди, которые просто будут паниковать после ракетной атаки. На самом деле, это команда профессионалов, которые только и делают, что постоянно тренируются спасать корабль от всех возможных бед, включая пожары и взрывы.

При этом каждый большой корабль сконструирован так, чтобы выдерживать взрывы и пожары, а на борту всегда в достаточном количестве есть необходимое аварийно-ремонтное оборудование, а все системы продублированы.

"Авианосец имеет огромную живучесть, но, конечно, не является неуязвимым. Чтобы нанести значительный ущерб авианосцу, нужно приложить немалую силу, потому что вывести его из строя могут лишь многочисленные попадания, а сам авианосец так просто не сдастся", - говорилось в одной из российских аналитических статей.

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