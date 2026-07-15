Продлить цветение петуний до самой осени можно: вот какая подкормка им нужна

Петунии быстро расходуют питательные вещества, особенно в кашпо и подвесных корзинах. Регулярные подкормки помогут сохранить яркое и обильное цветение на протяжении всего лета.

Если петунии сначала цвели пышно, а затем начали вытягиваться и давать меньше бутонов, скорее всего, им не хватает питательных веществ. Особенно это касается растений в небольших горшках и подвесных корзинах, где запас питания быстро истощается.

Как пишет bhg, петунии быстро растут и образуют много зелени и цветов. В открытом грунте их корни могут разрастаться в поисках питания, а в кашпо объём почвы ограничен. Кроме того, при поливе часть полезных веществ вымывается вместе с водой, прежде всего азот.

Петунии в вазонах начинают регулярно удобрять через 2–4 недели после посадки. При использовании органических смесей без удобрений подкормки начинают уже через 1–2 недели.

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Чем удобрять петунии?

Петуниям нужен комплексный состав с азотом, фосфором и калием. Подходят сбалансированные варианты, например 5-5-5 или 10-10-10. Не стоит использовать удобрения только с одним элементом или с очень высоким содержанием азота – это приведёт к бурному росту листьев и уменьшению количества цветов.

Жидкие удобрения действуют быстро, но их вносят чаще. Гранулированные пролонгированные средства обычно применяют 1–2 раза за лето.

Как понять, что петунию нужно удобрять - признаки

вытянутые тонкие побеги;

бледные листья;

мало бутонов;

замедленный рост.

Если влаги и солнца достаточно, а растение выглядит слабым, проблема, вероятно, в нехватке удобрений.

Главное правило: для обильного цветения петунии должны получать достаточно солнца, влаги и регулярное комплексное питание. Тогда кусты будут оставаться зелёными, крепкими и постоянно образовывать новые цветы до самой осени.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал что сделать, чтобы петунии цвели все лето.

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